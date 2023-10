Le Mali recadre la France après les propos d’un ministre au Sénat

« Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n’est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ses prédictions se retournent contre lui-même et son pays », a poursuivi le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maiga.