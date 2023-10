Le numéro un du luxe au monde en chute libre

Le chiffre d’affaires de LVMH au cours de ce troisième trimestre est de 19,96 milliards d'euros représentant une augmentation de 1 %. Les chiffres enregistrés ce mercredi sont certainement les pires depuis mars 2020. L’action de LVMH est entrée dans le cercle des 10 plus grosses capitalisations boursières au monde et a culminé à plus de 900 euros en avril.