L’Intelligence artificielle est entrain de faire basculer l’humanité vers une autre étape de son évolution. Que ce soit dans le domaine de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, etc l’IA offre aujourd’hui des perspectives incroyables pour le monde. Des pays comme les États-Unis, la Chine, le Canada ou encore Singapour ont une longueur d’avance dans le domaine de l’Intelligence artificielle. Cependant, on constate actuellement que cette technologie se propage à une vitesse incroyable à l’ensemble des pays du monde.

L’Afrique ne compte pas se faire raconter cette révolution. Certes, le continent ne dispose pas de fonds d’investissements colossaux, mais l’on peut saluer la mise en place d’un écosystème stimulant autour de l’Intelligence artificielle. Bill Gates, le fondateur de Microsoft souhaite soutenir la vulgarisation de l’IA en Afrique. À travers sa fondation, Bill & Melinda Gates, le milliardaire américain est persuadé que l’Intelligence artificielle peut permettre à l’Afrique de réaliser de grand progrès. C’est ainsi qu’il a annoncé son intention d’investir 30 millions de dollars pour financer la création d’une nouvelle plateforme IA en faveur du continent africain.

Le fondateur de Microsoft a fait cette annonce tout récemment au cours d’un déplacement au Sénégal à l’occasion de la rencontre annuelle "Grand Challenges". À quoi doit-on s’attendre avec cette annonce de l’un des hommes les plus influents de la planète ? Bill Gates a expliqué que la plateforme IA qu’il imagine pour l’Afrique va offrir un ensemble d’outils révolutionnaires aux innovateurs et aux scientifiques africains. Cela va offrir au continent une somme d’expertise afin de relever de grands défis dans divers domaines. Selon Bill Gates, il faut que l’Intelligence artificielle soit disponible et accessible à tous.

En mars dernier, au cours d’une rencontre avec d’éminentes personnalités du monde de la technologie, le milliardaire américain avait livré ceci : "Le monde doit s’assurer que tous et pas seulement les personnes aisées bénéficient de l’intelligence artificielle. Les gouvernements et la philanthropie devront jouer un rôle majeur pour s’assurer qu’elle réduit l’inégalité et n’y contribue pas. C’est la priorité de mon propre travail lié à l’IA". Bill Gates est très actif dans des projets éducatifs et sanitaires en Afrique. Ces derniers temps, il a mis en branle son réseau afin de faciliter la mobilisation de fonds pour financer le secteur technologique africain. Le fondateur de Microsoft estime que la technologie est en mesure de régler les grands problèmes de l’Afrique. L’Intelligence artificielle au vu de ces spécificités et caractéristiques peut offrir de grandes opportunités aux Africains. La volonté de Bill Gates d’investir dans l’IA en Afrique tombe à pic.