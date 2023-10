Publicité

Les États-Unis ont récemment annoncé leur intention de développer des missiles propulsés par un moteur à détonation rotative. Pour concrétiser cette ambition, la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), une branche spécialisée du département de la Défense américain, a fait appel à l'entreprise RTX, anciennement connue sous le nom de Raytheon Technologies. Ce moteur novateur, nommé "Gambit", promet d'apporter des améliorations significatives en termes de vitesse, de portée et de coûts de production par rapport aux systèmes de propulsion conventionnels.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, un moteur à détonation rotative se distingue par l'absence de pièces mobiles. La particularité de ce système réside dans le fait que seule la détonation elle-même provoque des rotations. De manière continue, le carburant et le comburant sont injectés simultanément dans l'espace situé entre deux cylindres coaxiaux. Cette combustion génère une onde de détonation supersonique qui circule autour de l'axe central, créant ainsi une poussée qui s'échappe par l'une des extrémités des cylindres.

Une des principales attractions de cette technologie réside dans sa simplicité par rapport aux turbines à gaz traditionnellement utilisées. En effet, les turbines à gaz sont réputées pour leur complexité, leur poids et leur dépendance à des matériaux exotiques. À l'inverse, le moteur à détonation rotative promet d'être plus efficace en termes de consommation de carburant, avec une amélioration potentielle de 25%. Cependant, il est important de noter que ce type de moteur est également connu pour sa relative instabilité et son niveau de bruit plus élevé.

Il est à souligner que la technologie du moteur à détonation rotative n'est pas nouvelle et est actuellement développée par d'autres organisations, notamment la NASA, qui l'exploite dans le cadre de missions spatiales lointaines. Par ailleurs, Venus Aerospace, une entreprise axée sur le développement de l'aviation hypersonique, s'intéresse également à cette technologie. Le projet actuel est encore à sa phase initiale, qui consiste en la conception du moteur Gambit. À l'étape suivante, soit la phase 2, RTX devra produire un prototype et le tester. L'objectif global de ce projet est de créer des missiles plus rapides, disposant d'une portée accrue, et potentiellement moins coûteux à produire que les systèmes actuels.