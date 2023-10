Les pays du golfe et la Russie ont renforcé leur alliance stratégique dans le secteur pétrolier, visant à augmenter leur influence tout en répondant à des besoins internes, tels que le financement de la Vision 2030 saoudienne et le soutien des opérations militaires russes. Les réductions de production qu'ils ont décidées ont entraîné une hausse des prix du brut, avec des répercussions possibles sur les coûts pour les consommateurs et des tensions géopolitiques accrues, en particulier avec les États-Unis. La récente hausse du prix du Brent illustre l'impact de cette alliance sur les marchés mondiaux, soulignant la nécessité de surveiller étroitement leurs actions et les implications géopolitiques qui en découlent.

L'augmentation de la demande mondiale d'énergie entraîne une élévation continue du prix du pétrole, a récemment déclaré Haitham Al Ghais, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'Opep, qui compte 23 pays exportateurs de pétrole, prend des décisions clés sur la quantité de pétrole brut à vendre sur le marché mondial. Il y a quelques heures, l'Arabie saoudite a fait savoir qu'elle réduirait sa production de pétrole brut d'un million de barils par jour afin de stimuler les prix. Une telle décision, soutenue par des géants pétroliers tels que la Russie, pourrait provoquer une pénurie d'approvisionnement significative d'ici la fin de cette année, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Conséquence directe: les prix pourraient continuer à grimper.

Publicité

Il faudra se préparer à serrer la ceinture

« Il s'agit d'une décision volontaire prise par deux nations souveraines, l'Arabie saoudite et la Russie. Cette décision peut être qualifiée de préventive ou préventive en raison des incertitudes » a déclaré Haitham Al Ghais appelant à des investissements du monde financier.

Cette décision intervient dans un contexte de fluctuations des prix du pétrole. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les prix du pétrole ont atteint plus de 120 dollars le baril en juin de la même année. Si les prix avaient diminué, atteignant un peu plus de 70 dollars en mai, ils sont depuis repartis à la hausse. Le Brent, une référence en matière de prix, a dépassé les 95 dollars le baril mardi dernier, alimentant les craintes d'une flambée des prix du carburant pour les consommateurs et d'une inflation prolongée dans les principales économies mondiales.

Publicité

Vers des investissements pour soulager les consommateurs ?

Cependant, selon Haitham Al Ghais, le principal souci actuel est le sous-investissement dans le secteur pétrolier. Bien que certains plaident pour l'arrêt des investissements dans le pétrole, l'Opec+ considère une telle approche comme risquée. Elle pourrait entraîner des volatilités futures et des pénuries d'approvisionnement. Ainsi, tout en cherchant à décarboner l'industrie, il est essentiel de continuer à investir dans le secteur pétrolier et d'explorer d'autres formes d'énergies renouvelables.

Lors de la récente conférence ADIPEC à Abou Dhabi, des acteurs clés du secteur ont réaffirmé la nécessité d'investir dans les énergies fossiles pour assurer une transition énergétique harmonieuse. Suhail al-Mazrouei, ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis, a souligné que des investissements accrus dans le pétrole et le gaz étaient nécessaires pour que les prix restent raisonnables pour les consommateurs. Il a ajouté que si l'OPEC+ ne cible jamais un prix précis pour le pétrole, le groupe avait accepté de prolonger les réductions de production jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le marché.