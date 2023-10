Publicité

L'horizon footballistique saoudien s'agite de rumeurs et d'espoirs après le choc de la blessure de Neymar. Si la douleur est encore récente pour les fans d'Al-Hilal, les dirigeants du club sont déjà à l'oeuvre pour trouver un digne successeur à leur star brésilienne. Le nom qui domine les manchettes ? Kylian Mbappé. Mais il n'est pas le seul en lice. L'été dernier, l'effervescence du marché des transferts a vu Al-Hilal investir de façon colossale pour s'offrir les services de Neymar.

L'ambition était claire : établir une domination dans la Saudi Pro League face à des rivaux comme Al-Nassr, qui s'est offert Cristiano Ronaldo, ou Al-Ittihad avec Karim Benzema. Mais avec le coup du sort subi par Neymar, l'équipe est à la croisée des chemins.

Messi également dans le viseur

Messi, qui avait déjà été sollicité par le club, fait à nouveau l'objet de rumeurs. Après un départ surprise pour l'Inter Miami, certains spéculateurs suggèrent un possible prêt pour le légendaire Argentin. Un coup de maître pour Al-Hilal, si cela se concrétisait, mais la mission s'annonce difficile. Après tout, qui pourrait facilement convaincre le septuple Ballon d'Or ?

Et puis, il y a le rêve nommé Mbappé. Le jeune prodige français, malgré une offre alléchante d'Al-Hilal l'été dernier, est resté au PSG. Mais les choses pourraient-elles changer, surtout avec son contrat se terminant en 2024 ? Le talent de Mbappé n'est pas à prouver et sa venue serait une véritable aubaine pour le club et la ligue. Malgré une proposition de salaire annuel de 700 millions d'euros pour lui et une offre de transfert de 300 millions d'euros au Paris Saint-Germain (PSG), l'entourage de Mbappé a rejeté ces offres.

Une réelle possibilité ?

Le PSG ne souhaitant pas perdre son investissement sur le joueur, a montré son opposition à un tel transfert en écartant Mbappé de la tournée du club au Japon. Par ailleurs, Mbappé a indiqué vouloir quitter le PSG librement en 2024 et a exprimé par le passé son souhait de jouer pour le Real Madrid.

Mais au-delà des noms, le défi d'Al-Hilal est immense. Non seulement ils doivent combler le vide laissé par Neymar, mais ils doivent aussi satisfaire les attentes d'une base de fans impatiente. Les mois à venir promettent d'être riches en rebondissements, en négociations et, espérons-le, en signatures majeures. Dans cette quête de suprématie, une chose est claire : Al-Hilal est prêt à tout pour rester au sommet du football saoudien. Les fans du monde entier attendent avec impatience le prochain chapitre de cette saga passionnante.