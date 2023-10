Publicité

Barrick Gold, l'un des géants mondiaux de l'industrie minière, a récemment annoncé son intention d'investir près de 2 milliards de dollars dans l'expansion de sa mine de cuivre de Lumwana en Zambie. Cette décision stratégique vise à augmenter la production de cuivre de l'entreprise et à contribuer à la relance de l'industrie minière en Zambie. La mine de cuivre de Lumwana est l'un des actifs clés de Barrick en Afrique, et cette expansion s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large visant à prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2060.

Cette initiative ambitieuse devrait permettre d'augmenter la production annuelle de Lumwana à environ 240 000 tonnes de cuivre, provenant d'une usine de traitement capable de traiter 50 millions de tonnes de minerai par an, sur une durée de vie de 36 ans. Mark Bristow, le directeur général de Barrick Gold, a souligné l'importance de cette décision pour l'entreprise et la Zambie. Il a déclaré que Barrick considère ses pays hôtes comme ses principales parties prenantes et que le partenariat avec eux crée une valeur durable pour les deux parties.

Cette expansion contribuera à renforcer la présence de Barrick en Zambie, où le cuivre est un élément crucial pour l'industrie des véhicules électriques et des énergies renouvelables. La Zambie est déjà le deuxième producteur de cuivre d'Afrique, juste derrière la République démocratique du Congo, et l'investissement de Barrick ne fera qu'augmenter l'importance de ce secteur pour l'économie zambienne. Depuis que Barrick a repris les opérations de Lumwana en 2019, la mine, autrefois non rentable, a contribué près de 3 milliards de dollars à l'économie zambienne sous forme d'impôts, de redevances, de salaires et d'achat de biens et de services.

Un aspect notable de cet investissement est l'engagement de Barrick envers l'emploi local. Actuellement, 99,3 % de la main-d'œuvre de Lumwana est composée de ressortissants zambiens, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise envers le développement économique et social de la région. Barrick Gold vise également à doubler sa production de cuivre d'ici 2031, avec un objectif de 1 milliard de livres de cuivre.

Cette expansion de Lumwana en fait un acteur clé dans la poursuite de cet objectif. L'entreprise canadienne a également exprimé son intention d'explorer de nouveaux gisements de cuivre en Afrique, à la lumière d'une demande croissante et de prix élevés pour ce métal industriel. Le cuivre est essentiel pour la fabrication des véhicules électriques et joue un rôle vital dans le secteur des énergies renouvelables, ce qui en fait une ressource stratégique pour l'avenir.