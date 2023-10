Publicité

Neymar, icône mondiale du football, n'est pas uniquement connu pour ses prouesses sportives. Depuis ses premiers pas sur la scène internationale, le joueur brésilien a régulièrement défrayé la chronique pour son penchant pour la vie nocturne. Ses soirées fastueuses, ses anniversaires grandioses et ses escapades nocturnes sont devenus presque aussi emblématiques que ses dribbles sur le terrain. Lors de son passage au Paris Saint-Germain, ses sorties, parfois jugées inopportunes compte tenu du calendrier sportif, ont souvent alimenté les gros titres des médias.

Si certains considèrent que cette facette de sa personnalité illustre sa jeunesse et son besoin d'échapper à la pression constante du monde du football, d'autres y voient une distraction potentiellement nuisible à sa carrière. Quoi qu'il en soit, le passé de fêtard de Neymar est indissociable de l'image publique du joueur, mêlant admiration et controverses.

Ses escapades dans la presse brésilienne

Alors que Neymar vient tout juste de célébrer la naissance de sa fille Mavie, fruit de son amour avec le mannequin Bruna Biancardi, une nouvelle polémique vient assombrir sa joie. En effet, au lieu de baigner dans le bonheur paternel, l'attaquant d'Al Hilal est maintenant sous le feu des projecteurs pour de tout autres raisons, s'attirant une fois de plus les foudres de la presse brésilienne.

L'épicentre de cette nouvelle controverse réside dans une soirée organisée dans un manoir luxueux de Cuiabá. Cette fête, qui a eu lieu la veille d'un match crucial de la Seleção contre le Venezuela pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, n'a pas uniquement concerné Neymar. Vinícius Júnior et Richarlison, deux autres figures emblématiques du football brésilien, y étaient également impliqués.

Des révélations via WhatsApp

Ce n'est autre que le journaliste brésilien Matheus Baldi et le compte influent Garoto do Blog qui ont levé le voile sur cette affaire. Grâce à un enregistrement WhatsApp qu'ils ont partagé, le monde a découvert les règles strictes de cette soirée : confiscation des téléphones à l'entrée et "compagnes" désignées pour chaque joueur. L'implication présumée de Rebeca Ribeiro avec Neymar a particulièrement retenu l'attention. L'influenceuse, cependant, a tenté de dissiper les rumeurs en postant une photo avec lui, le qualifiant de "frère".

Mais ce qui aurait pu n'être qu'une simple soirée entre amis prend une tournure bien plus sérieuse lorsque l'on connaît l'historique de Neymar avec la presse. Ses années au Paris Saint-Germain ont été marquées par de nombreuses polémiques liées à ses sorties nocturnes et à son mode de vie flamboyant. Chaque dérapage, chaque rumeur se transforme en un véritable feuilleton médiatique au Brésil.

Au-delà de cette récente polémique, il convient de se rappeler que Neymar n'a jamais été du genre à garder le silence face aux critiques. Après le match contre le Venezuela, il avait publiquement et sans ménagement répondu aux commentaires acerbes du commentateur Neto dans l'émission Donos da Bola.

Si Neymar a souvent été la cible de controverses en raison de ses choix de vie et de ses comportements, cette fois, l'association avec d'autres stars du football et la naissance récente de sa fille rendent la situation particulièrement délicate. Le Brésil attend maintenant avec impatience sa réponse à cette nouvelle tourmente.