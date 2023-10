Publicité

La question épineuse d'un accord nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite suscite de vives inquiétudes parmi les sénateurs démocrates. Ils mettent en garde le président Joe Biden contre les implications potentiellement dangereuses d'une telle démarche, redoutant qu'elle ne déclenche une "course aux armements" au Moyen-Orient. L'administration Biden a intensivement travaillé sur un ambitieux projet de "méga-accord" entre Israël et l'Arabie saoudite, visant à normaliser leurs relations avant l'élection présidentielle de 2024.

Ce projet, s'il aboutit, verrait l'Arabie saoudite devenir la plus grande puissance arabe à reconnaître officiellement Israël depuis sa création en 1948. Une telle avancée diplomatique ne serait pas sans conséquences. Au cœur des préoccupations des sénateurs démocrates se trouve la question du programme nucléaire de l'Arabie saoudite. Le Royaume désire développer son propre programme nucléaire civil, ce qui inclurait potentiellement l'enrichissement d'uranium. Cela ferait de l'Arabie saoudite le deuxième pays du Moyen-Orient à le faire, après l'Iran.

L'administration américaine serait susceptible d'imposer des garde-fous stricts à un tel accord, notamment une surveillance étroite d'un centre d'enrichissement d'uranium géré par les États-Unis sur le sol saoudien. L'objectif serait de prévenir toute utilisation à des fins militaires. De plus, le Royaume a déjà accepté des contrôles plus stricts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ce qui pourrait également devenir une condition américaine. Cependant, la déclaration du prince héritier Mohammed ben Salmane selon laquelle l'Arabie saoudite devrait avoir une arme nucléaire si l'Iran en obtient une suscite des inquiétudes. Cette attitude pourrait potentiellement compromettre les efforts de non-prolifération nucléaire dans la région.

Dans une lettre adressée au président Biden, 20 sénateurs démocrates soulignent que la paix entre Israël et ses voisins a toujours été un objectif majeur de la politique étrangère américaine. Toutefois, ils insistent sur la nécessité de respecter certains "paramètres" pour tout accord. Ils rappellent que par le passé, les États-Unis n'ont conclu de tels accords qu'avec leurs alliés les plus proches, ceux qui partagent leurs intérêts et leurs valeurs.

Les sénateurs démocrates sont prudents et estiment qu'un "niveau élevé de preuves" serait nécessaire pour démontrer qu'un traité de défense contraignant avec l'Arabie saoudite est véritablement dans l'intérêt des États-Unis. Ils soulignent ainsi l'importance de garantir que tout accord soit à la fois bénéfique pour la stabilité régionale et conforme aux principes fondamentaux de la politique étrangère américaine. "Un niveau élevé de preuves serait nécessaire pour démontrer qu'un traité de défense contraignant avec l'Arabie saoudite (...) est conforme aux intérêts américains", ont-ils déclaré.