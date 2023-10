L'Algérie, pays d'Afrique du Nord riche en histoire et en culture, vient de marquer un nouveau jalon dans son engagement envers la communauté internationale en devenant membre du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la période 2023-2025. Cette décision a été saluée unanimement par les délégués permanents des pays membres de l'AIEA lors d'un vote qui s'est tenu le 30 septembre à Vienne, en Autriche. L'adhésion de l'Algérie à ce conseil prestigieux de l'AIEA témoigne de l'importance croissante de la diplomatie algérienne sous la direction du Président Abdelmadjid Tebboune.

C'est une reconnaissance de l'engagement continu de l'Algérie envers les objectifs de paix, de sécurité et de développement durable dans le domaine de l'énergie nucléaire. L'élection de l'Algérie au Conseil des gouverneurs de l'AIEA ne fait que renforcer sa position sur la scène internationale. Par le passé, l'Algérie a déjà été élue en tant que membre au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Ces précédentes réussites montrent l'engagement constant du pays à jouer un rôle actif dans la résolution des problèmes mondiaux et à promouvoir la paix et la stabilité.

Lorsqu'il s'est exprimé après l'élection, Larbi Latroch, le délégué permanent de l'Algérie à Vienne, a souligné l'importance de cette responsabilité nouvellement acquise. Il a mis en avant "l'engagement total de l'Algérie à représenter l'Afrique" au sein de l'AIEA, tout en coordonnant ses actions avec les autres membres africains de l'agence. Il a également souligné l'importance de défendre les intérêts de l'Afrique avec sincérité, dévouement et responsabilité.

L'utilisation pacifique de la technologie nucléaire est au cœur des préoccupations de l'Algérie dans son rôle au sein de l'AIEA. Le pays cherche à tirer profit des avantages offerts par cette technologie pour promouvoir le développement durable et répondre aux besoins énergétiques de sa population. Cette approche aligne l'Algérie sur les objectifs de l'AIEA visant à promouvoir l'utilisation responsable de l'énergie atomique à des fins pacifiques.