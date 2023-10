Publicité

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ouvert le sommet du Caire pour la paix en Palestine en appelant la communauté internationale à prendre des mesures pour protéger les droits du peuple palestinien. Il a exprimé son étonnement face au silence observé par la communauté internationale en ce qui concerne ce qu'il a qualifié de "pratique de la punition collective" dans la bande de Gaza. Selon lui, il est impératif que les civils palestiniens bénéficient d'une protection internationale.

Le sommet, qui a eu lieu ce samedi 21 octobre, a été diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la présidence égyptienne. Plusieurs représentants de 34 pays et de trois organisations internationales, à savoir l'ONU, la Ligue arabe et l'Union africaine, ont participé à cette conférence. La Russie était également représentée par Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique.



Dans son discours, le président égyptien a également abordé la question de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Il a rappelé que l'Égypte n'avait jamais fermé le point de passage de Rafah, mais que les bombardements israéliens avaient entravé son fonctionnement stable. Abdel Fattah al-Sissi a affirmé la volonté de son pays d'assurer le fonctionnement stable de ce poste-frontière.

Un point essentiel soulevé par le président égyptien est son refus catégorique de l'idée de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza vers la péninsule égyptienne du Sinaï. Il a souligné que cela équivaudrait à "l'élimination de la cause palestinienne" et a réaffirmé que le transfert d'une population entière vers d'autres régions ne constituait pas une solution à la question palestinienne.

Le sommet du Caire pour la paix avait pour objectif de discuter des moyens de résoudre le conflit israélo-palestinien et de réduire les tensions dans la bande de Gaza. La participation de nombreux pays et organisations internationales reflète l'importance de la question et le besoin de coopération internationale pour parvenir à une solution durable.