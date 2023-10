Publicité

L'Afrique voit un revirement dans le domaine de la production de pétrole brut. Selon les analyses récentes des rapports de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le Nigeria a repris sa place en tant que premier producteur africain de pétrole en septembre 2023. Ce retour en tête de liste n'est pas négligeable. En septembre, le Nigeria a fourni une quantité impressionnante de 1,35 million de barils par jour, surpassant de loin l'Algérie et la Libye, avec respectivement 950 000 et 1,15 million de barils par jour.

En plus de la montée du Nigeria, la production mondiale de pétrole a connu une hausse en septembre, atteignant 101,6 millions de barils par jour. Cette progression est en grande partie attribuée à la production accrue du Nigeria ainsi que du Kazakhstan. Toutefois, le Nigeria n'a pas encore totalement exploité son potentiel puisqu'il n'a pas atteint son quota fixé par l'OPEP, se situant en-dessous de 39 000 barils par jour de son quota assigné.

D'autres acteurs majeurs

L'AIE, dont le rapport sur le marché pétrolier est considéré comme une des sources d'information les plus fiables à l'échelle mondiale, a également mis en exergue d'autres acteurs majeurs du marché pétrolier. L'Arabie Saoudite, par exemple, a produit 9,03 millions de barils par jour, suivie de près par la Russie avec 9,47 millions. Malgré ces chiffres impressionnants, il est à noter que la production globale de l'OPEP+ pourrait connaître une diminution en 2023.

Les tensions géopolitiques continuent de jouer un rôle majeur dans le monde du pétrole. L'attaque surprise du Hamas contre Israël en octobre a fait fluctuer les marchés, ajoutant un supplément de 3 à 4 dollars par baril lors de l'ouverture des marchés. Cependant, bien que cette crise n'ait pas eu d'impact direct sur l'approvisionnement, elle maintient les marchés dans une position précaire, tous les yeux étant tournés vers l'évolution de la situation.

En fin de compte, le marché du pétrole demeure l'un des plus volatiles et complexes, influencé par une multitude de facteurs allant des tensions géopolitiques aux décisions prises par les grandes organisations pétrolières. Alors que le Nigeria se réjouit de sa position retrouvée de leader africain, l'ensemble de l'industrie reste en alerte, anticipant les prochains développements qui pourraient bouleverser l'équilibre précaire du marché pétrolier mondial.