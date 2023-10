Publicité

Depuis le mois de juillet, le Niger est confronté à une crise politique consécutive au renversement de Mohamed Bazoum par le CNSP. L’ex-président a été placé en détention en compagnie de son épouse et de son fils. Une grande partie de la communauté internationale a appelé les militaires au pouvoir à rétablir l’ordre constitutionnel. Cette situation a considérablement impacté l’économie nigériane surtout avec les sanctions de la CEDEAO.

Le Niger est producteur de pétrole et de gaz naturel liquéfié depuis quelques années maintenant. Ces deux hydrocarbures font entrer d’importants capitaux dans les caisses de l’État. Pour ses besoins en électricité, le Niger dépend en grande partie du Nigeria. Selon des sources bien introduites, Abuja fournit 70 % de l’électricité utilisée par le Niger. Avec les sanctions imposées par la CEDEAO, le volume d’approvisionnement depuis le Nigeria a connu une très forte baisse. Par conséquent, les coupures d’électricité et autres délestages causent d’énormes désagréments à la population.

Publicité

Pour desserrer l’étau, les autorités du CNSP viennent de prendre une grande décision. En effet, Niamey a décidé de suspendre les exportations de gaz de pétrole liquéfié (GPL) jusqu’à nouvel ordre pour privilégier l’approvisionnement national. "L’exportation du gaz est formellement interdite sauf sur autorisation spéciale, et ce jusqu’à nouvel ordre. La production nationale du gaz GPL assure prioritairement l’approvisionnement du marché national" a déclaré de hauts responsables nigériens. Au début des années 2010, le Niger avait réussi à engranger d’énormes bénéfices suite à l’exportation du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Par la suite, entre 2019 et 2020, les exportations vont connaître un ralentissement, car les besoins en interne étaient très grands. Ce pays sahélien avait mis en place des mécanismes de subvention du GPL afin de lutter contre la coupe abusive du bois. La désertification est un défi majeur pour le Niger. Une certaine catégorie de sa population qui n’a pas accès aux produits dérivés des hydrocarbures se tourne vers le bois. Dans certaine région, le bois l’unique alternative pour des familles de faire la cuisine.

Combien de temps va durer la mesure de suspension des exportations du GPL ? Pour le moment, cette question reste posée. Mais on peut penser que la mesure sera tributaire des besoins en interne. Le Niger en collaboration avec la Chine est entrain de finaliser la construction d’un gigantesque pipeline qui permettra d’exporter le gaz et le pétrole du Niger à l’international. Ce projet va ouvrir de nouvelles perspectives pour l’économie nigérienne. En plus d’être riche en hydrocarbures, le Niger peut également compter sur ces ressources minières pour impulser son développement.