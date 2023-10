Privé de gaz russe, l’Allemagne cible le gaz nigérian

Publicité

Dans une ère où la géopolitique énergétique prend un virage décisif, l’Allemagne, jadis dépendante du gaz russe, se tourne désormais vers d’autres horizons. Les récents événements, dont l’explosion du gazoduc Nord-Stream et les sanctions infligées à Moscou à cause de la guerre en Ukraine, ont brusquement interrompu l’approvisionnement en gaz vers l’Allemagne, créant ainsi un vide énergétique urgent. Cette situation a mis en lumière la nécessité pour l’Allemagne de diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie pour garantir la sécurité énergétique nationale.

La visite du chancelier allemand Olaf Scholz au Nigeria, le plus grand producteur de pétrole d’Afrique, ouvre une nouvelle page dans la coopération énergétique entre les deux nations. Lors de sa rencontre avec le président nigérian Bola Tinubu à Abuja, Scholz a exprimé la volonté de son pays d’investir dans le gaz et les minéraux essentiels du Nigeria. Cette démarche s’inscrit dans un contexte où l’Allemagne cherche à explorer de nouvelles opportunités énergétiques, en particulier en Afrique subsaharienne, une région riche en ressources mais traditionnellement peu sollicitée par Berlin.

Publicité

Le Gaz au coeur des discussions

Les discussions entre Scholz et Tinubu ont également mis en avant les efforts du Nigeria pour augmenter sa capacité de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Le chancelier allemand a salué ces avancées, soulignant l’importance de développer des canaux d’exportation efficaces pour le gaz produit. L’accent mis sur le GNL témoigne de l’intérêt grandissant de l’Allemagne pour les énergies plus propres et plus sûres, tout en offrant au Nigeria une opportunité de renforcer sa position sur le marché mondial du gaz.

Par ailleurs, le secteur minier nigérian, longtemps sous-développé et contribuant à moins de 1% du PIB national, est désormais sur le radar des investisseurs allemands. Cela pourrait signifier un essor pour l’industrie minière locale, avec des investissements allemands potentiellement capables de propulser ce secteur à un niveau supérieur. Les entreprises allemandes semblent également intéressées à investir dans les infrastructures ferroviaires, un secteur actuellement dominé par les entreprises chinoises au Nigeria.

Les enjeux de cette coopération vont au-delà des simples transactions commerciales. Ils dénotent d’une redéfinition des alliances géopolitiques, avec l’Allemagne cherchant à tisser des liens plus étroits avec le bloc ouest-africain, comme en témoigne la rencontre de Scholz avec le président de la commission du groupe régional ouest-africain de la CEDEAO. L’objectif étant de stabiliser la région pour garantir un approvisionnement en énergie fiable et continu, tout en offrant un contrepoids à l’influence chinoise grandissante sur le continent africain.

Publicité

Il faut rappeler que le positionnement allemand intervient en pleine tension entre la France et plusieurs pays ouest-africains. Le réalignement des relations énergétiques entre l’Allemagne et le Nigeria symbolise une adaptation pragmatique aux réalités géopolitiques changeantes. L’Allemagne, en diversifiant ses sources d’énergie et en établissant des partenariats stratégiques en Afrique, non seulement cherche à garantir sa sécurité énergétique, mais également à jouer un rôle constructif dans le développement économique de la région, affirmant ainsi sa présence dans le nouvel échiquier géopolitique global.