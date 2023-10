Puissances économiques: ce pays des BRICS va intégrer le top 3 d’ici 2030 (rapport)

Publicité

L’Inde, membre éminent du groupe des BRICS, continue de susciter l’attention en raison de son potentiel économique croissant. Selon les prévisions de S&P Global Market Intelligence, ce pays d’Asie du Sud pourrait devenir la troisième économie mondiale d’ici 2030, avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 7 300 milliards de dollars à cette date.

Actuellement, l’Inde se positionne en tant que troisième économie d’Asie-Pacifique et occupe la cinquième place au niveau mondial en termes de PIB. Cependant, ces chiffres devraient évoluer de manière significative au cours de la prochaine décennie. En particulier, l’Inde est sur le point de dépasser le Japon, devenant ainsi la deuxième économie de la région Asie-Pacifique, juste derrière la Chine.

Cette croissance économique rapide de l’Inde s’exprime principalement à travers une augmentation impressionnante de son PIB nominal, qui devrait passer de 3 500 milliards de dollars en 2022 à 7 300 milliards de dollars en 2030. Cette trajectoire ascendante est un élément clé de son ascension vers une position économique plus élevée dans le monde.

L’Inde a déjà dépassé la taille du PIB du Royaume-Uni et de la France à la fin de 2022, et elle devrait également surpasser l’Allemagne d’ici 2030. Cette croissance économique rapide est le résultat de divers facteurs, notamment une population jeune et en pleine expansion, ainsi qu’une augmentation rapide des revenus des ménages urbains. Ces éléments contribuent à faire de l’Inde l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde au cours de la prochaine décennie.

Pour les entreprises multinationales, l’Inde reste un marché de croissance à long terme attractif dans un large éventail de secteurs. Des domaines tels que l’automobile, l’électronique, les produits chimiques, la banque, l’assurance, la gestion d’actifs, les soins de santé et les technologies de l’information continueront d’offrir des opportunités lucratives. L’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE) en Inde au cours de la dernière décennie reflète ces perspectives de croissance positives et est alimentée par le profil démographique jeune du pays.