La suspension des vols d'Air France vers le Burkina Faso, mise en œuvre au début du mois d'août 2023 suite aux événements tumultueux au Niger, a connu un rebondissement. Suite à cette suspension, la compagnie française avait espéré reprendre ses activités aériennes dès le 12 août de la même année. Cependant, ses ambitions avaient été freinées par l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), qui avait insisté sur la nécessité d'une validation préalable du nouveau programme de vols proposé par la compagnie.

Selon nos informations, Air France a souhaité reprendre ses activités dans le pays. Pour l'Agence d'information du Burkina (AIB), la question de la reprise des vols a été évoquée par le gouvernement burkinabé qui a imposé une condition majeure pour la reprise au Burkina Faso. En effet, selon l'agence de presse, les autorités souhaitent que le Quai d'Orsay, (ministère français des Affaires étrangères), renonce à la classification du pays en « zone rouge ». C'est cette classification qui avait, entre autres raisons, conduit au maintien de la suspension initiale des vols en août.

Une région importante pour Air France

L'importance de la région pour Air France est indéniable. En 2022, la compagnie a connu une croissance impressionnante, en partie grâce au marché africain. Le Mali pays voisin qui a pris des décisions similaires à celles du Burkina avait affirmé que la compagnie faisait un chiffre d'affaires de 500 millions par jour sur la destination malienne. Toutefois, les relations entre la France et le Burkina Faso se sont détériorées depuis le coup d'État orchestré par le capitaine Traoré en 2022.

Dans ce contexte tendu, la reprise des vols d'Air France semble être un enjeu à la fois diplomatique et économique. Et la situation n'est guère plus clémente avec le Mali, où les autorités ont annulé l'autorisation d'exploitation d'Air France pour la saison d'été, avec des conséquences directes sur l'agenda des vols de la compagnie. La situation est d'autant plus urgente pour la France qui fait face à une nouvelle concurrence rude de compagnies africaines comme Royal Air Maroc.

Un échange de bons procédés pour Ouagadougou

Le Burkina Faso souhaite, à travers cette condition, non seulement autoriser la reprise des activités aériennes mais aussi envoyer un message fort à la communauté internationale sur la nécessité de revoir sa perception du contexte sécuritaire et politique du pays.

Pour l'heure, le ballon est donc dans le camp du Quai d'Orsay. Une révision de la classification du Burkina Faso pourrait non seulement marquer un tournant dans les relations franco-burkinabè mais aussi renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux dans le pays. Reste à savoir si les autorités françaises répondront favorablement à cette demande, ouvrant ainsi la voie à une normalisation des échanges entre les deux nations.