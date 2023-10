Ressources au Maghreb: la Russie vole au secours de ce pays

Publicité

Le Maghreb, région du Nord-Ouest de l’Afrique, est doté d’une richesse naturelle considérable qui constitue la colonne vertébrale de son économie. Les pays de cette région, notamment l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, possèdent d’importantes réserves de ressources minérales, notamment le pétrole et le gaz naturel en Algérie, qui est l’un des plus grands exportateurs de ces hydrocarbures en Afrique. Le Maroc, quant à lui, détient près des trois quarts des réserves mondiales de phosphates.

Outre les ressources minérales, le Maghreb est également riche en ressources agricoles grâce à ses terres fertiles, permettant la culture de diverses céréales, olives, agrumes et vignobles. La diversité des écosystèmes, allant des zones côtières aux régions montagneuses et désertiques, favorise également une grande variété de cultures et d’élevages.

Des défis non moins majeurs

En dépit de cette richesse, la région fait face à des défis tels que la gestion durable des ressources et l’adaptation aux changements climatiques, qui sont cruciaux pour garantir la pérennité de ces atouts naturels.

Le Maghreb se trouve actuellement à un carrefour géopolitique, avec l’Algérie cherchant à diversifier et à optimiser l’exploitation de ses ressources naturelles. Dans ce contexte, la Russie se présente comme un partenaire clé pour aider l’Algérie à réaliser ses ambitions. L’annonce récente de Moscou, prête à apporter tout le soutien nécessaire en matière d’études géologiques et de mise en valeur des ressources minérales et des matières premières algériennes, met en lumière la profondeur des relations russo-algériennes.

Des relations consolidées

La déclaration a été faite par Maxime Kirgimanov, chef adjoint du département au ministère russe des Ressources naturelles, lors de la sixième réunion du groupe de travail russo-algérien en matière de géologie et d’utilisation du sous-sol. Cette rencontre de haut niveau a non seulement consolidé les relations bilatérales, mais a également tracé les contours des collaborations futures dans des domaines cruciaux comme l’exploration et la cartographie géologiques.

L’importance de cette coopération ne se limite pas seulement à l’aspect économique. Elle s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique approfondi, établi lors de la récente visite d’État du Président algérien Abdelmadjid Tebboune en Russie. Cet accord bilatéral témoigne de l’engagement des deux nations à travailler ensemble pour mutualiser leurs compétences et leurs technologies en vue d’un développement soutenu et mutuellement bénéfique des ressources naturelles.

La portée de cette coopération entre la Russie et l’Algérie est vaste, englobant l’infrastructure d’extraction, l’évaluation des réserves minérales, l’aide technique et la formation professionnelle. Cela indique une approche holistique visant à bâtir une industrie des ressources naturelles robuste et durable en Algérie, qui pourrait, à terme, transformer le paysage économique et géopolitique de la région du Maghreb.

L’Algérie renforcée

Outre les aspects techniques et économiques, ce partenariat russo-algérien en matière de ressources naturelles renforce également la position de l’Algérie sur l’échiquier géopolitique régional. Avec le soutien de la Russie, l’Algérie peut espérer atteindre une autonomie accrue dans la gestion de ses ressources, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis d’autres acteurs internationaux.

En somme, l’initiative russe d’assister l’Algérie dans l’exploitation et la mise en valeur de ses ressources naturelles symbolise une phase nouvelle et prometteuse dans les relations entre les deux pays. Elle reflète une volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale et de contribuer à la stabilité et au développement du Maghreb.