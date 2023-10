Publicité

Les forces nucléaires américaines font face à un défi existentiel croissant à mesure que la Russie et la Chine renforcent leurs capacités stratégiques. La Commission du Congrès sur la posture nucléaire des États-Unis, dans un rapport récemment publié, souligne que les actuelles forces américaines ne seront bientôt plus en mesure de dissuader ces deux puissances nucléaires majeures.

Selon cette commission bipartite du Congrès, il est impératif que les États-Unis étendent rapidement leur arsenal nucléaire et améliorent leurs infrastructures liées à la dissuasion nucléaire. Le rapport met en lumière la possibilité que la Russie et la Chine parviennent à égaler la puissance nucléaire des États-Unis, créant ainsi une situation de parité inquiétante. La montée des tensions avec la Russie et la Chine a suscité des préoccupations croissantes au sein de la commission.

L'augmentation du risque de conflit avec ces deux nations rend d'autant plus urgent le renforcement de la posture nucléaire américaine. Le rapport indique que cette situation représente un défi existentiel auquel les États-Unis sont mal préparés, à moins que des décisions stratégiques ne soient prises dès maintenant. Bien que la position nucléaire actuelle des États-Unis soit considérée comme solide, le rapport souligne que des défis potentiels, qualifiés d'existiels, se profilent entre 2027 et 2035, et au-delà.

Cela signifie que des ajustements stratégiques sont nécessaires pour maintenir la crédibilité de la dissuasion nucléaire américaine. Le rapport s'appuie sur une étude d'un an qui a analysé les menaces posées par la Chine et la Russie en matière de capacités nucléaires, ainsi que leur expansion et modernisation des forces nucléaires. Il a également pris en compte le développement de nouvelles armes stratégiques dans le contexte géopolitique actuel.