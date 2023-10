Publicité

Dans un contexte de crise, le ministre russe des Affaires étrangères est annoncé en Corée du Nord. Selon une annonce qui a été faite ce lundi 16 octobre, il s’agit d’une visite officielle qui s’effectue sur invitation de son homologue nord-coréen. « Les 18 et 19 octobre, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov va se rendre pour une visite officielle en République démocratique de Corée », a martelé le communiqué.

Ce déplacement du patron de la diplomatie russe intervient quelques semaines seulement après la visite officielle qu’a effectuée en Russie le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Ce fut l’occasion pour les deux dirigeants d’annoncer le renforcement de leur coopération dans ce contexte de tension dans le monde. L’homme fort du Kremlin avait exprimé son vœu de renforcer ses liens avec la Corée du Nord dans le domaine militaire.

L’invitation adressée à Vladimir Poutine par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un pour une visite officielle en Corée du Nord a également reçu un écho favorable, selon le Kremlin. Rappelons que, cette visite a suscité de violentes réactions aux États-Unis. « Nous condamnons la livraison par la République populaire démocratique de Corée à la Russie de cet équipement militaire, qui sera utilisé pour attaquer des villes ukrainiennes, tuer des civils ukrainiens et poursuivre la guerre illégitime de la Russie », avait déclaré John Kirby, chargé des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.

Les États-Unis indiquent en effet que, la Corée du Nord aurait récemment fourni à la Russie une cargaison de « plus de mille conteneurs » d’armes et munitions. Notons que les deux pays sont formellement opposés aux politiques américaines et font objet d’une série de sanctions internationales.