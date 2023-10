Publicité

Un fait pas du tout anodin a fait bruit au sein de l’opinion publique sénégalaise tout récemment. En effet, une caissière travaillant au Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) a été interpellée par les forces de police. La caissière dénommée A.Gassama est accusée d’avoir délibérément puisé des fonds dans le compte d’un client. Ledit client est actuellement en Suisse pour suivre un traitement médical. Selon les premiers éléments d’enquêtes, A.Gassama a détourné l’importante somme de 30 millions de francs CFA.

Elle s’est livrée à cette pratique pendant deux ans où elle se servait allègrement dans l’épargne du client malade. Comme le dit l’adage, bien mal acquis ne profite jamais et à force de tenter le diable, la caissière s’est fait prendre. En effet, la direction générale du Crédit Mutuel du Sénégal a lancé une vaste opération de contrôle qui a permis de découvrir un trou dans le compte du client. La Sûreté urbaine (SU) de Dakar a vite été mise au courant et la caissière fut appréhendée.

D’après les sources proches du dossier, A.Gassama a immédiatement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle sera très bientôt présentée devant un juge. La caissière risque une lourde peine d’emprisonnement pour son forfait. Avec le coût de la vie qui devient de plus en plus insupportable, les Sénégalais ne savent plus où donner de la tête. Le panier de la ménagère pèse de moins en moins et ce n’est pas évident de joindre les deux bouts.

Du coup, dans ce contexte, on peut rapidement succomber à certaines tentations. Étant donné que A. Gassama n’a aucunement cherché à nier les faits, cela signifie que sa conscience lui a parlé. Si elle dispose encore de l’argent du client malade, l’épargne pourra retourner vers sa destination d’origine. Cela pourra servir de circonstances atténuantes au moment du jugement et amoindrir la sanction.