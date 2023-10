Publicité

Le gouvernement militaire du Niger a récemment fait état d'une tentative d'évasion impliquant l'ancien président Mohamed Bazoum, qui avait renversé par des militaires. Selon les informations fournies par un porte-parole militaire, M. Bazoum aurait tenté de quitter sa résidence en compagnie de sa famille, de ses cuisiniers et de ses agents de sécurité au cours d'une opération nocturne.

L'idée sous-jacente de cette évasion était l'utilisation d'hélicoptères pour quitter le pays, mais le plan a finalement échoué. Depuis le coup d'État survenu en juillet et organisé par des membres de sa garde présidentielle, Mohamed Bazoum était maintenu en résidence surveillée. Pour rappel, la région du Sahel est une bande de terre semi-aride qui s'étend de l'océan Atlantique à la mer Rouge, juste au sud du désert du Sahara.

Publicité

Elle est devenue le théâtre de conflits impliquant des groupes djihadistes. La tentative d'évasion, qui a eu lieu aux premières heures du matin, a été décrite par le porte-parole militaire, Amadou Abdramane, lors d'une déclaration télévisée. Le président déchu Mohamed Bazoum et sa famille, accompagnés de deux cuisiniers et de deux agents de sécurité, ont apparemment tenté de s'échapper. Cependant, leurs plans ont échoué, et les autorités ont réussi à arrêter les principaux acteurs de cette tentative, ainsi que certains complices.

Le porte-parole militaire a fourni des détails sur le plan élaboré par le groupe pour quitter le Niger. Ils prévoyaient de se rendre dans une cachette située en périphérie de la capitale Niamey, puis de s'envoler à bord d'hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Ce projet d'évasion a été qualifié d'"attitude irresponsable" par M. Abdramane.

À l'heure actuelle, l'emplacement où Mohamed Bazoum et le reste du groupe sont détenus demeure inconnu. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces événements et déterminer les circonstances entourant cette tentative d'évasion du président déchu. Cette situation continue de susciter des interrogations sur la stabilité politique et la sécurité dans la région du Sahel.