Le milliardaire américain Ken Griffin a récemment fait part de son ambition de construire la maison la plus onéreuse de la planète. Kenneth Griffin, également connu sous le nom de Ken Griffin, est un gestionnaire de fonds spéculatifs prospère, et il a entrepris un projet d'envergure sur une portion de son domaine qui s'étend du bord de l'océan jusqu'aux rives d'un lac. Ce domaine, situé à Palm Beach, en Floride, couvre plus de 20 acres de terrains de premier choix. Pour réaliser son projet grandiose, Griffin a procédé à la démolition de certaines maisons préexistantes, et les coûts de construction sont estimés entre 150 et 400 millions de dollars.

Une fois achevé, ce mégadomaine pourrait atteindre une valeur d'environ 1 milliard de dollars, selon les informations rapportées par le New York Post. Le joyau de ce projet est un manoir en bord de mer qui occupe une section de 7½ acres de la propriété de Griffin, s'étendant de l'océan jusqu'au lac. La maison principale et la maison d'hôtes réunies offriront une superficie totale de 50 000 pieds carrés, y compris un sous-sol de service. Ces aménagements témoignent d'un niveau de luxe exceptionnel qui caractérise les ambitions de Ken Griffin.

Ce projet colossal dépasse même en superficie la célèbre résidence de l'ancien président américain Donald Trump, le Mar-a-Lago, situé à Palm Beach, également connu localement sous le nom de « Billionaires' Row ». Ken Griffin a commencé à investir dans cette propriété il y a une décennie, consacrant des sommes considérables, notamment 450 millions de dollars, pour l'achat de terrains, les frais et les démolitions, comme le montrent les archives. À l'origine, la résidence de Blossom Way, telle qu'elle est nommée, sera utilisée par la mère de Ken Griffin, Catherine Gratz Griffin.

Toutefois, le milliardaire a des projets encore plus ambitieux pour l'avenir, envisageant d'utiliser l'ensemble du domaine comme une maison de retraite. Les archives révèlent que Griffin a affecté des centaines de millions de dollars à la construction de son immense manoir, un projet dont la valorisation devrait atteindre des sommets, selon des initiés de l'industrie. L'un d'entre eux a souligné que compte tenu des investissements considérables dans l'achat de terrains au cours de la dernière décennie et des dépenses prévues pour la construction, la propriété pourrait désormais valoir au moins 1 milliard de dollars.

Ken Griffin, qui est familier avec le luxe de Palm Beach, détient environ 27 acres de propriété en bord de mer, comprenant quelques parcelles le long de l'Intracoastal Waterway. Le domaine à venir occupera approximativement 8 de ces 27 acres, appartenant à Ken Griffin et ses sociétés, le long de South Ocean Boulevard. Les plans pour la partie nord de la propriété ont été dévoilés, et une demande d'approbation pour la section sud a récemment été soumise.

La construction est déjà en cours sur la propriété, et la conception prévoit une grande piscine offrant une vue spectaculaire sur l'océan. Elle s'étend de la résidence jusqu'à une pelouse spacieuse, entourée de magnifiques jardins paysagers. Une maison de gardien sera également intégrée au domaine. Ken Griffin semble déterminé à établir un domaine d'exception qui fera de lui le détenteur de la maison la plus chère au monde.