La 23ᵉ édition du festival Clap Ivoire 2023, a honoré le Bénin. Il s’agit en effet de la réalisatrice béninoise Nelly Béhanzin qui a été récompensée pour son film documentaire intitulé Corps de femme. Le film met en avant le personnage de Firmine, une femme décédée après un avortement clandestin. Ce film, long de 13 minutes, a valu à Nelly Béhanzin le « Prix Idriss Diabaté du meilleur film documentaire ». C’est sur sa page Facebook que la réalisatrice a partagé sa joie avec ses abonnés. Par ailleurs, avec cette récompense, elle gagne non seulement un trophée, mais aussi un chèque d’un million cinq cent mille Francs CFA.

« Je remercie mes mentors »

« On revient avec quelque chose en main. Je témoigne ma reconnaissance à toute mon équipe de tournage et de post production. Je remercie mes mentors. Le but est de travailler à vous surpasser en vivant au mieux ma passion qu’est le cinéma » a-t-elle écrit, en rendant notamment hommage à toutes les femmes victimes de cette situation. « Ce documentaire est pour Firmine et pour toutes les autres Firmines. Je remercie Dieu qui a rendu tout ceci possible et qui nous guide quotidiennement » a ajouté Nelly Béhanzin.

Rappelons que la réalisatrice remporte ce prix, un an après avoir gagné le concours Pitch O’ Féminin, à l’occasion de la deuxième édition du Salon du Cinéma au Féminin. Sur les 10 projets retenus à travers l’Afrique, c’était celui de la béninoise qui avait retenu l’attention du jury au cours de la phase finale. Grâce à son pitch sur son projet court-métrage « La Lanterne », elle avait remporté le grand prix Canal+ University, du meilleur pitch o ‘féminin 2022. Cela lui avait fait bénéficier d’une bourse de production de Canal+ University (partenaire du SCF). Aussi, son projet sera-t-il porté par Golden Arrows Productions.