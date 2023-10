Publicité

La Chine est récemment devenue le sujet de préoccupations majeures en ce qui concerne le piratage informatique et le vol de données. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré que la Chine est impliquée dans le plus vaste programme de piratage informatique au monde. Selon lui, la Chine a réussi à voler plus d'informations personnelles et professionnelles que tous les autres pays du monde réunis. Cette déclaration a été faite lors d'une interview avec Scott Pelley de l'émission 60 Minutes.

Wray a souligné que les activités de piratage de la Chine représentent une menace sérieuse pour l'économie américaine. Il a noté que le vol d'innovation et de propriété intellectuelle a des conséquences directes sur les emplois, les familles et les moyens de subsistance américains, ainsi que sur ceux des autres pays membres de l'alliance de renseignement Five Eyes, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Il est important de noter que Wray n'a pas qualifié les activités de la Chine de criminelles, mais il a insisté sur l'importance pour le gouvernement chinois de collaborer avec d'autres pays pour lutter contre les menaces communes, telles que le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.

La Chine a réagi à ces allégations en déclarant qu'elle "s'oppose fermement aux allégations et aux calomnies infondées" provenant de sources non spécifiées. Il est à noter que les États-Unis et leurs alliés ont pris des mesures pour contrer les tentatives d'espionnage de la Chine, y compris l'abattage d'un ballon de surveillance chinois en février.

En outre, des rapports ont fait état des intentions de la Chine d'établir une base d'espionnage à Cuba, ce qui suscite des inquiétudes quant à la capacité de la Chine à écouter les signaux des installations militaires du sud-est des États-Unis. L'ambassade de Chine à Washington n'a pas commenté cette information. De plus, la Chine envisage également de créer un centre de formation militaire conjoint à Cuba, ce qui pourrait potentiellement avoir des implications stratégiques.