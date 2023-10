Publicité

Le parcours financier du milliardaire américain Alex Karp est marqué par une série de hauts et de bas au cours de l'année 2023. Après une perte substantielle d'un demi-milliard de dollars de richesse en septembre, Karp a réalisé un retour parmi les milliardaires noirs, avec une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Cette reprise financière est attribuée en grande partie à la performance de sa participation dans Palantir Technologies, une société qu'il a cofondée en 2003, aux côtés de Peter Thiel, Nathan Gettings, Joe Lonsdale et Stephen Cohen.

Selon Forbes, sa richesse a augmenté de 300 millions de dollars, passant de 1,7 milliard de dollars le 25 septembre à 2 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article. Cette résurgence est d'autant plus remarquable qu'elle fait suite à une baisse de 500 millions de dollars de sa richesse entre le 2 août et le 25 septembre au cours de l'année en cours. La performance de Karp est directement liée à sa participation dans Palantir Technologies, une entreprise leader dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse de données massives.

La valeur des actions de Palantir a connu une augmentation significative, ce qui a entraîné une croissance substantielle de la valeur boursière de la participation de Karp, évaluée à 2,63 % dans la société d'analyse de big data. Cette augmentation est attribuée en grande partie à l'annonce d'un contrat de 250 millions de dollars que Palantir a signé avec le ministère de la Défense des États-Unis.

Ce contrat a pour objectif de promouvoir la recherche et le développement en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML), renforçant ainsi la position de Palantir dans le domaine de la défense et de l'IA. Cet accord de trois ans signifie également un approfondissement de la collaboration entre Palantir et le gouvernement américain, consolidant ainsi leur rôle croissant à l'intersection de la technologie de pointe et de la défense. Cette collaboration remonte au moins à 2018, avec les précédentes collaborations de Palantir avec le laboratoire de recherche de l'armée.

Cependant, malgré ces succès outre-Atlantique, Palantir fait face à une vague de scepticisme au Royaume-Uni. Ce scepticisme est principalement lié à l'implication de Palantir dans le processus d'appel d'offres pour le contrat britannique National Health Data, évalué à 480 millions de livres sterling (595 millions de dollars). Les parties prenantes, notamment des professionnels de la santé, des défenseurs de la vie privée, des universitaires et des membres du Parti conservateur au pouvoir, ont exprimé des réserves quant à la sélection potentielle de Palantir pour ce contrat d'une telle importance.