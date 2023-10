L'Afrobeat est un genre musical originaire d'Afrique de l'Ouest, principalement du Nigeria et relayé aussi au Ghana, dans les années 1960 et 1970. Fusion de musique traditionnelle africaine, de jazz, de funk et de rythmes soul, l'Afrobeat a été popularisé par des figures emblématiques telles que Fela Kuti et son groupe, Africa '70. Les paroles des chansons d'Afrobeat, souvent engagées, traitent de sujets tels que les droits de l'homme, la liberté politique et la critique des élites au pouvoir.

Les instruments dominants de ce genre incluent les percussions, les cuivres, les guitares, les claviers et les voix. Au fil des décennies, l'Afrobeat a évolué et a influencé de nombreux autres genres musicaux à travers le monde, tout en restant une expression puissante de la culture et de l'identité africaines. Apple Music a dressé la liste des 5 plus grandes stars de tous les temps en se basant sur ses statistiques mais aussi sur les perfomances mondiales des ces artistes.

Des artistes au top

Pour Apple Music, Burna Boy, Wizkid, Davido, Rema et Asake sont les 5 plus grands artistes de tous les temps du pays. L'influence de la musique nigériane s'étend désormais bien au-delà des frontières de l'Afrique, et grâce au rapport récent d'Apple Music, nous avons une idée des artistes qui dominent cette scène florissante. En tête de liste, Burna Boy s'est solidement imposé comme un phénomène global avec son album "I Told Them", qui non seulement a battu le record africain de streams la première semaine, mais a également dominé les charts dans 69 pays. Le talent de Wizkid n'est pas en reste ; son morceau ‘Essence’, en collaboration avec Tems, est considéré comme la chanson africaine la plus écoutée au monde.

Davido, une autre figure emblématique du Nigéria, a également marqué de son empreinte avec son album de 2022 "Timeless", qui a connu un grand succès sur Apple Music. Rema, jeune prodige, a captivé l'auditoire mondial avec son titre ‘Calm Down’, qui a établi un record de longévité dans le top 15 du Global Daily Top 100. Quant à Asake, il a impressionné avec onze de ses morceaux figurant sur le Global Daily Top 100, affirmant ainsi sa position parmi les grands.

Des étoiles montantes à ne pas négliger

Au-delà de ces artistes établis, Apple Music a également mis en lumière de nouvelles étoiles montantes. Seyi Vibez, notamment, a attiré l'attention à l'échelle mondiale en fusionnant la musique ancrée dans la culture yoruba avec d'autres genres. Sa montée fulgurante a été en grande partie grâce à son morceau ‘God Sent’, qui a ouvert la voie à plus de 50 chansons classées dans 20 pays différents.

D'autres artistes en devenir incluent Odumodublvck, dont le mélange unique de drill, grime et Afrobeats a été propulsé par son hit ‘Declan Rice’. Shallipopi, avec son hit viral ‘Elon Musk’, a également vu sa popularité grimper, en particulier après la participation de la star de l'Afrobeats, Fireboy DML, dans un remix. Enfin, Victor Thompson et Bayanni ajoutent une diversité à cette liste, le premier avec son gospel captivant et le second grâce à une collaboration réussie avec le chanteur américain Jason Derulo. La scène musicale nigériane, riche et variée, promet encore de belles découvertes.