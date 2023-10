Publicité

Jada Pinkett Smith, dans son livre "Worthy" et dans une récente interview pour l'émission "Today", a révélé que malgré les apparences, elle et Will Smith ne sont plus en couple depuis sept ans. Cette révélation, qui surprendra beaucoup, dévoile une autre couche de complexité à la relation entre les deux stars, notamment dans le contexte des événements tumultueux qui ont eu lieu lors des Oscars 2022, où Will Smith a giflé Chris Rock suite à une blague sur la tête rasée de Jada.

«On est encore en train d'essayer de comprendre tout ça... Nous avons fait du véritable travail ensemble. Nous avons beaucoup d'amour profond l'un pour l'autre et nous essayons de comprendre où cela nous mènera.» a affirmé Jada Pinkett concernant son mariage avec Will Smith. Jusque-là son désormais ex-compagnon ne s'est pas exprimé sur le sujet.

Un incident qui a beaucoup fait parler

Cet incident aux Oscars a fait beaucoup parler de lui, surtout en mettant en lumière la réaction émotionnelle de Will Smith. Les commentaires de Jada Pinkett Smith montrent qu'elle n'a pas tout de suite compris la réaction de son mari, pensant au départ qu'il s'agissait d'un sketch. Elle a également exprimé sa frustration quant au manque de sensibilité envers l'alopécie, maladie qui la touche, et qui a été l'objet de la blague de Chris Rock.

De son côté, Chris Rock a également partagé ses sentiments sur l'incident lors de la préparation de son prochain spécial Netflix "Outrage sélectif". Il a confirmé que la gifle était douloureuse et a ajouté une pointe d'humour en comparant leurs rôles dans le cinéma. Cela a montré que, malgré l'humour, l'incident a laissé une marque, soulignant les implications personnelles des actions impulsives de ce soir-là.

Le soutien de quelques figures d'Hollywood envers Will Smith a été notable, cependant, la réconciliation avec Chris Rock n'a pas eu lieu. L'incident a certainement affecté la perception du public envers le couple Smith, et a peut-être même catalysé la décision de Jada de révéler leur séparation. Leur promesse de ne pas divorcer, malgré leur vie séparée, démontre une volonté de maintenir une unité familiale. En somme, l'histoire du couple Smith, marquée récemment par la révélation de leur séparation et l'incident aux Oscars, continue de captiver l'attention publique.