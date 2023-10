Publicité

La plateforme X d'Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, est au cœur d'une transformation majeure qui a suscité de nombreuses réactions parmi les utilisateurs. Le changement en question concerne la manière dont les liens et les articles de presse sont affichés dans les flux d'actualités des utilisateurs, ou plutôt la manière dont ils ne le sont plus. La décision de ce bouleversement, selon le propriétaire du réseau social, est guidée par des considérations esthétiques.

Elon Musk a choisi de faire disparaître les titres et les descriptions des articles partagés sur la plateforme, ne les affichant plus qu'à travers une simple image. Cette décision, bien que surprenante pour beaucoup, est justifiée par le souci d'améliorer l'aspect visuel de la plateforme. Cette modification a été remarquée par de nombreux utilisateurs de X, qui ont signalé ne plus voir les titres ni les liens sur certaines publications. Désormais, lorsqu'un article de presse est partagé, il ne s'affiche plus qu'en tant qu'image.

Publicité

Plusieurs utilisateurs ont exprimé leur frustration, car cette nouvelle approche complique la compréhension des articles partagés dans leur fil d'actualité. Désormais, lorsqu'un utilisateur partage un article de presse, seul le nom du média qui l'a publié est encore visible dans le coin inférieur gauche de l'image d'illustration même si lorsqu'il fait son post il met le lien vers son article (comme le montre un post fait plus tôt ce matin en dessous du présent article). Pour accéder au contenu, il faut désormais cliquer sur l'image, ce qui signifie la disparition du titre de l'article et de son introduction, qui étaient auparavant visibles sur la vignette cliquable.

Cette refonte de l'interface de X a été mise en place entre le 3 et le 4 octobre, bien que certains médias l'aient déjà remarquée lors d'une phase de test en août. Elon Musk a assumé la responsabilité de cette décision, affirmant qu'elle améliorerait considérablement l'esthétique générale du réseau social. Cette décision a suscité des débats parmi les utilisateurs, certains louant la recherche de l'esthétisme tandis que d'autres regrettent la perte de la lisibilité des articles. La décision d'Elon Musk de mettre en œuvre cette transformation majeure avait été constaté au cours d'une phase de test en août.

À l'époque, Elon Musk avait affirmé que ce changement contribuerait à améliorer l'esthétique générale de la plateforme, justifiant ainsi sa décision. Il est important de noter que ce changement n'affecte pas l'accès aux articles de presse, mais modifie simplement la manière dont ils sont présentés dans le fil d'actualité. L'objectif d'Elon Musk semble être de créer une expérience utilisateur plus fluide et visuellement attrayante sur X. Cependant, certains observateurs avertis craignent que cette décision ait des répercussions sur la visibilité des médias et sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec les articles partagés sur la plateforme.