14 -ème Journée Mondiale de la pèche au Bénin : La CAOPA se dit heureuse de la réussite

Le bénin a accueilli la 14ème édition de la journée Mondiale de la Pèche, plus précisément dans la cité lacustre de So-Ava qui a d’ailleurs abrité les manifestations officielles de la célébration de cette journée le mardi 21 novembre 2023 sous le thème « Vulgarisation de l’appel à l’action de la pêche artisanale ». La pèche au Bénin contribue à 8,02% au PIB agricole et couvre près de 40,86% des besoins en protéines halieutiques de la population béninoise.

« Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel solennel à tous, acteurs de la pêche artisanale, à redoubler d’efforts pour promouvoir les pratiques de pêche durable, préserver la biodiversité aquatique et régénérer des stocks des produits halieutiques. », a affirmé le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pèche, Gaston Dossouhoui lors de cette célébration en présence de sa collègue des affaires sociales et de la microfinance, madame Véronique Tognifodé.

La Confédération Africaine des Organisations professionnelles de la Pèche Artisanale (CAOPA), par l’entremise de son président a lancé « L’appel de So-Ava » en faveur de la priorité aux exportations artisanales en Afrique. Selon le président de la CAOPA, Gueye Gaoussou, « reconnaissant la contribution de la pèche et de l’aquaculture au développement durable des pays africains, et particuliers en matière de lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition, demandons à ce que les diverses initiales prises dans le cadre des priorités de l’appel à l’Action, inspirent nos décideurs, le convainquent de les soutenir, de les répliquer dans leur pays. »

Venus de trente (30) pays africains, ses hommes et femmes professionnels de la pêche artisanale, sont réunis dans la capitale économique du Bénin les 19 et 20 novembre 2023 afin de discuter des maux qui minent la pèche et des initiatives concrètes pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs impliqués dans ce sous-secteur. Pour le ministre Dossouhoui, il est important d’œuvrer à assurer l’équilibre économique des communautés locales et de la préservation de l’écosystème.