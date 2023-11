Activités terroristes au nord du Bénin: les contre-attaques efficaces de l’armée

Share on Telegram

Depuis 2019, le Bénin fait face à des attaques terroristes au nord de son territoire. Pour se défendre contre ces attaques perpétrées par des groupes armés non identifiés, les autorités béninoises ont mis en place une réponse militaire, avec l’opération « Mirador », mais aussi d’autres interventions.

Ces dernières semaines, les Forces de défense et de sécurité du Bénin ont mené plusieurs opérations offensives contre les groupes armés dans le nord du pays. Plusieurs individus armés non identifiés ont été neutralisés. Les opérations sont évaluées à une quinzaine selon des responsables militaires. C’est le cas encore le jeudi 9 novembre 2023 à l’aube où l’Armée béninoise a neutralisé un terroriste à proximité d’une de ses positions à Porga. Il était soupçonné d’être en repérage pour son groupe.

A chaque opération, du matériel abandonné a été également saisi dans une localité où l’ennemi a campé. Les Forces de défense et de sécurité sont aujourd’hui dans une posture offensive. En effet, début 2022, suite à l’attaque d’un poste militaire situé à la frontière avec le Burkina Faso, l’armée béninoise a lancé l’opération Mirador, afin de lutter contre le terrorisme et de sécuriser ses frontières. Forte d’environ 3 000 hommes, l’opération Mirador est déployée dans les départements du nord. Des zones rurales, dans lesquelles se trouvent également les deux grands parcs nationaux que sont Pendjari et W, actuellement fermés aux touristes en raison de cette insécurité.

Avec la nouvelle stratégie, le commandement de l’opération Mirador s’équipe, multiplie ses positions, renforce le renseignement et va chercher l’ennemi là où il se cache, car la menace existe toujours. Selon des informations vérifiées, c’est dans le nord du Bénin que l’on relève le plus grand nombre d’incidents sécuritaires ces dernières années. La partie septentrionale du Bénin a même été déclarée zone rouge par certains pays occidentaux. Mais au regard du point fait par l’armée béninoise et des résultats visibles sur le terrain, la situation est sous contrôle.