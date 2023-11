Afrique: des voitures russes assemblées dès 2024 dans ce pays

Le partenariat entre la Russie et les pays africains s’est considérablement développé au cours des dernières années, couvrant un large éventail de domaines allant de l’économie et du commerce à la politique et à la sécurité. Cette collaboration multidimensionnelle se manifeste par une augmentation des investissements russes en Afrique, notamment dans les secteurs des ressources naturelles, de l’énergie, et de l’exploitation minière.

En outre, la Russie s’est positionnée comme un acteur clé dans le domaine de la défense et de la sécurité en Afrique, en fournissant de l’équipement militaire et en offrant une formation et un soutien technique aux forces armées de plusieurs pays africains. Les relations culturelles et éducatives se sont également renforcées, avec des programmes d’échanges et de bourses proposés par la Russie pour les étudiants africains. Mais un tout autre domaine semble désormais ciblé en Afrique.

L’industrie automobile, nouveau partenariat ?

Le Ghana, une nation d’Afrique de l’Ouest, se prépare à franchir une étape importante dans le domaine de l’industrie automobile. Le pays se positionne pour débuter la production locale de véhicules de la marque russe UAZ. Selon le président du Conseil de développement des affaires ghanéo-russe, Lawrence Awuku-Boateng, la première unité de ces véhicules devrait sortir de la chaîne de production à Accra dès le premier trimestre de 2024. Cette initiative marque une avancée significative dans les relations commerciales et industrielles entre le Ghana et la Russie.

L’établissement de cette usine de production à Accra est le résultat direct d’un accord entre les deux pays. Des ingénieurs ghanéens se sont rendus en Russie pour finaliser les arrangements avec UAZ, assurant ainsi une préparation adéquate pour le lancement de la production. Ce développement illustre une collaboration étroite et concrète entre le Ghana et la Russie dans le secteur automobile.

Pour contextualiser, il est important de noter que UAZ, un fabricant automobile russe renommé, a déjà pris l’engagement de fournir un premier lot de pick-up au Ghana d’ici la fin de l’année. Cette initiative fait suite à la visite de la délégation ghanéenne à l’usine d’UAZ à Oulianovsk, où les processus de fabrication ont été examinés de près. Cet engagement s’inscrit dans un cadre plus large d’import-export, élément essentiel des échanges économiques mondiaux.

L’industrie automobile en Afrique est en pleine expansion, avec une prévision de croissance de 40% d’ici 2027, selon le Forum économique mondial. Cette croissance est stimulée par des facteurs tels que l’augmentation de la classe moyenne, l’urbanisation rapide, et une demande accrue pour des véhicules. Le Ghana, en se lançant dans la production de véhicules UAZ, s’inscrit dans cette dynamique de croissance et ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et commerciales sur le continent.

L’arrivée des véhicules russes UAZ au Ghana représente donc un développement significatif dans le secteur automobile africain. Ce projet n’est pas seulement un symbole de la coopération croissante entre le Ghana et la Russie, mais aussi un indicateur de l’évolution des échanges internationaux et de la diversification des marchés automobiles en Afrique.