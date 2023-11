Afrique: la Russie annonce deux accords militaires inattendus

Share on Telegram

La Russie, dans un contexte de recomposition géopolitique, intensifie ses efforts pour renforcer ses liens avec le continent africain. Cette dynamique s’inscrit dans une tentative de Moscou de diversifier ses alliances, notamment en raison des sanctions occidentales et des tensions suite à la crise en Ukraine. Outre les partenariats historiques comme celui avec l’Algérie, la Russie a également noué des relations avec d’autres pays africains, tels que le Mali, la République centrafricaine et le Soudan.

Selon les dernières annonces du gouvernement russe, la Fédération est en voie de conclure des accords de coopération militaire avec le Sénégal et Sao Tomé-et-Principe.

Ces accords, déjà approuvés par le ministère russe de la Défense, visent non seulement à renforcer les relations bilatérales, mais aussi à instaurer une coopération mutuellement avantageuse en matière de défense.

Former les troupes sénégalaises

Au-delà des simples accords, Moscou voit ces partenariats comme des outils essentiels pour garantir la paix et la stabilité internationales. Les engagements entre la Russie, le Sénégal et Sao Tomé-et-Principe vont bien au-delà des accords écrits, avec des plans pour un échange actif d’informations de défense d’intérêt commun pour toutes les parties.

Un autre aspect notable de cette coopération est l’engagement en matière de formation entre les troupes russes et sénégalaises. Une telle initiative pourrait non seulement renforcer les compétences militaires des deux pays, mais également instaurer une confiance mutuelle et une meilleure compréhension entre eux.

Des partenariats tous azimuts avec les pays africains

Il est intéressant de noter que ces annonces interviennent peu de temps après le renforcement des relations entre la Russie et l’Algérie, comme en témoigne la « Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi » signée par les présidents Poutine et Tebboune. Cela, combiné aux relations établies avec d’autres nations comme le Mali, montre clairement l’intention de la Russie d’avoir une empreinte durable en Afrique.

En somme, ces initiatives montrent la détermination de la Russie à jouer un rôle significatif sur le continent africain et à s’avancer dans le pré carré occidental. Avec une série d’accords et de partenariats, Moscou semble bien placée pour influencer la dynamique géopolitique africaine tout en naviguant dans ses relations complexes avec l’Occident.