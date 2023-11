Afrique: l’Arabie Saoudite va investir dans le secteur pétrolier de ce pays

Au cours des dernières années, l’Arabie Saoudite a connu une expansion diplomatique et économique notable, reflétant une stratégie visant à diversifier ses intérêts au-delà de ses frontières traditionnelles et de son secteur pétrolier. Cette expansion se manifeste à travers une série d’investissements stratégiques dans diverses régions du monde, notamment en Afrique et en Asie, ainsi que par des partenariats économiques et des accords bilatéraux. L’Arabie Saoudite s’est particulièrement concentrée sur le renforcement de ses relations avec des pays clés, investissant dans des secteurs variés tels que l’infrastructure, l’énergie renouvelable, la technologie et l’agriculture.

Parallèlement, le Royaume a entrepris d’importantes réformes internes, notamment à travers son plan Vision 2030, visant à moderniser son économie et à réduire sa dépendance au pétrole. Ces efforts s’accompagnent d’une présence diplomatique plus affirmée sur la scène internationale, où l’Arabie Saoudite cherche à jouer un rôle de médiateur dans les conflits régionaux et à se positionner en tant qu’acteur clé dans les discussions sur les enjeux énergétiques et géopolitiques mondiaux.

Publicité

L’Arabie Saoudite a récemment pris l’initiative de renforcer ses liens économiques avec le Nigeria, un mouvement stratégique qui reflète son intérêt croissant pour l’Afrique. Au cœur de cette nouvelle dynamique se trouve un engagement substantiel dans le secteur pétrolier nigérian. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a discuté de cette proposition avec le président nigérian Tinubu, soulignant l’importance du Nigeria en tant que puissance économique africaine.

Parallèlement à l’investissement dans les raffineries, l’Arabie Saoudite envisage également de soutenir les réformes économiques au Nigeria, notamment en apportant un soutien financier aux réformes du régime de change étranger. Cette initiative vise à renforcer la liquidité des devises étrangères du Nigeria, un élément crucial pour la stabilité économique du pays.

Les discussions entre les deux dirigeants ne se sont pas limitées au pétrole et à la finance. Elles ont également couvert des domaines clés tels que l’agriculture et les énergies renouvelables, soulignant l’importance de la sécurité alimentaire et énergétique. L’Arabie Saoudite, à travers Saudi Aramco, prévoit de diriger les investissements dans les raffineries nigérianes, avec un horizon de réalisation de deux à trois ans.

Publicité

Migration et terrorisme

En outre, les deux leaders ont abordé la nécessité d’une coopération renforcée en matière de sécurité, notamment pour lutter contre le terrorisme et la migration illégale, non seulement au Nigeria, mais aussi dans toute la région de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel. Cette discussion témoigne d’une volonté commune de s’attaquer aux défis régionaux.

Le président Tinubu a exprimé sa gratitude pour cette initiative saoudienne, promettant une gestion et une supervision efficaces des investissements. Il a également reconnu la contribution positive de l’Arabie Saoudite au sein de l’OPEP+, affirmant l’engagement du Nigeria envers l’organisation.

Enfin, cette rencontre a été l’occasion d’évoquer l’avenir des relations économiques et socio-culturelles entre le Nigeria et l’Arabie Saoudite, ouvrant la voie à une collaboration renforcée et à de nouvelles perspectives bilatérales.