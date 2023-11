Argentine: Javier Milei élu président

En Argentine, une nouvelle ère politique commence avec l’élection de Javier Milei comme président. Sa victoire, avec 55,95 % des votes, sur son concurrent Sergio Massa, représente un changement significatif pour le pays. En tant qu’économiste ultralibéral, Milei a capté l’attention d’un électorat désireux de renouvellement face aux défis économiques persistants et à une inflation croissante. Avec une participation de 76 %, cette élection a mis en lumière la volonté des citoyens de prendre un nouveau cap.

La période électorale s’est déroulée dans un contexte économique précaire, marqué par une inflation alarmante et un taux de pauvreté élevé. Les électeurs ont dû choisir entre deux futurs économiques diamétralement opposés : d’un côté, la vision progressiste de Massa, et de l’autre, la proposition radicale de Milei, axée sur une réduction drastique de l’État et la dollarisation de l’économie.

L’ascension de Milei a généré des réactions partagées. Ses idées audacieuses, telles que la diminution des dépenses publiques et la libéralisation du marché des armes, ont suscité autant d’enthousiasme que d’inquiétude. Cependant, son appel à rompre avec le statu quo et à combattre la corruption a trouvé un écho important chez de nombreux électeurs fatigués par la politique traditionnelle.

Javier Milei, 53 ans, apporte un souffle nouveau dans l’arène politique argentine. Autoproclamé « anarcho-capitaliste« , il a émergé sur la scène politique il y a deux ans après une carrière d’économiste et de commentateur télévisé. Ses opinions franches et son approche directe ont construit une base de supporters passionnés et lui ont valu une grande notoriété. Critique acerbe de l’État, qu’il perçoit comme un frein à la liberté économique, il est déterminé à appliquer des politiques favorisant une économie plus libre et ouverte.