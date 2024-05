Le Nigéria et un puissant membre des BRICS renforcent leurs liens économiques

Photo: Adetona Omokanye/Bloomberg

Les relations économiques entre le Nigeria et l’Inde ont pris une nouvelle dimension avec l’annonce récente selon laquelle les échanges commerciaux entre ces deux pays se feront désormais en monnaies locales. Cette décision, qui devrait être officialisée prochainement par un accord bilatéral, témoigne de la volonté des deux nations de renforcer leur coopération économique dans plusieurs domaines clés.

Lors de la deuxième session du Comité commercial conjoint Inde-Nigeria (JTC) qui s’est tenue à Abuja, la capitale nigériane, les discussions ont porté sur divers secteurs d’intérêt mutuel, notamment l’énergie, les produits pharmaceutiques et les transports. Des représentants officiels indiens, issus notamment de la Reserve Bank of India (RBI), de l’EXIM Bank of India et de la National Payments Corporation of India (NPCI), ont participé à ces pourparlers visant à consolider les liens économiques entre les deux pays.

Le ministère indien du Commerce et de l’Industrie a souligné l’importance de finaliser rapidement un accord sur le règlement de la dette en monnaie locale afin de renforcer davantage les échanges économiques bilatéraux. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à identifier et à promouvoir des domaines prioritaires de coopération économique et d’investissements mutuellement bénéfiques.

Parmi les secteurs identifiés comme prioritaires pour le renforcement du commerce bilatéral figurent notamment le pétrole brut et le gaz naturel, les produits pharmaceutiques, les technologies de paiement, le secteur de l’électricité et des énergies renouvelables, l’agroalimentaire, l’éducation, les transports, les chemins de fer, l’aviation et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Le Nigeria occupe une place importante dans les échanges commerciaux de l’Inde en Afrique, se positionnant comme son deuxième partenaire commercial sur le continent. Cependant, les chiffres récents montrent une tendance à la baisse du commerce bilatéral, passant de 11,8 milliards de dollars en 2022-2023 à 7,89 milliards de dollars en 2023-2024.

Malgré cette diminution, l’engagement des entreprises indiennes sur le marché nigérian reste significatif, avec environ 135 entreprises opérant activement et un investissement total de 27 milliards de dollars. Ces investissements couvrent un large éventail de secteurs, notamment les infrastructures, la fabrication, les biens de consommation et les services, ce qui témoigne de la diversité et de la profondeur de la coopération économique entre l’Inde et le Nigeria.