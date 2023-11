Bénin : Dorothée Sossa fait grand officier de l’ordre national

Share on Telegram

Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Dorothé Sossa, a été honoré en étant élevé au rang de grand officier de l’Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu hier vendredi 10 novembre 2023 au siège de l’institution et s’est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, qui est également la Grande chancelière de l’Ordre national du Bénin, Mariam Chabi Talata, ainsi que de représentants des présidents d’institutions, des membres et du personnel de la Cour constitutionnelle du Bénin.

Un « monument »

Ce titre prestigieux a été attribué en reconnaissance de la contribution significative de Dorothé Sossa à la nation et à l’Afrique, ainsi que pour son rôle éminent au sein de la Cour constitutionnelle. Lors de la cérémonie, Mariam Chabi Talata a souligné l’impact positif des réalisations de Dorothé Sossa, qui vont bien au-delà des frontières nationales. Elle l’a qualifié de « monument » et de « source inépuisable » de connaissances et de savoir-faire dans le domaine juridique.

La vice-présidente n’a pas manqué que noter sa capacité à inspirer la confiance, à faciliter le dialogue et à apaiser les tensions, des qualités qui ont contribué au succès du dialogue politique national. « Vous êtes l’homme dont l’impact des bonnes œuvres et l’effet des actes méritoires s’étendent au-delà des limites de notre pays. Vous êtes aujourd’hui dans votre domaine, un monument, une doctrine. Plaise au ciel qu’ils émergent d’autres étoiles aussi lumineuses, aussi brillantes que vous dans notre pays » a-t-elle notamment déclaré.

Pour rappel, Dorothé Sossa est président de la Cour constitutionnelle depuis juin 2023. La passation de service entre le président sortant et celui entrant avait eu lieu le mercredi 7 juin. Avocat de profession, marié et père de plusieurs enfants, Dorothé Cossi Sossa est né le 5 février 1956 à Savalou au Bénin. Il avait été notamment ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2001 à 2003 sous l’ancien président Mathieu Kérékou.