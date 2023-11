Bénin: Elon Musk annonce la disponibilité de son service internet Starlink

Le Bénin entre dans une nouvelle ère de connectivité. Elon Musk, le visionnaire derrière des entreprises révolutionnaires comme Tesla et SpaceX, a récemment confirmé sur Twitter que son service de satellite haut débit, Starlink, est désormais autorisé et disponible au Bénin. Avec un tweet succinct mais évocateur, « Starlink est maintenant autorisé au Bénin!« , Musk a exprimé la progression et l’expansion de son projet ambitieux sur le continent africain.

L’annonce a été amplifiée par un retweet de l’entreprise Starlink elle-même, affirmant : « L’internet à haute vitesse de Starlink est maintenant disponible au Bénin« . Ce développement est une avancée significative pour le pays, car un grand nombre de régions en Afrique, en particulier dans des zones rurales ou éloignées, ont souvent du mal à accéder à une connexion internet stable et rapide. Starlink promet de changer cette réalité en fournissant une couverture internet mondiale via un réseau de satellites en orbite terrestre basse.

L’arrivée de Starlink au Bénin a le potentiel de stimuler l’économie, de renforcer l’éducation en ligne, et de soutenir les startups et entreprises qui dépendent d’une connexion internet fiable. De plus, en cette ère où la digitalisation prend de plus en plus d’ampleur, avoir accès à une connexion stable et rapide est devenu presque aussi vital que l’accès à l’électricité.

Le Bénin, ainsi que d’autres pays africains tels que le Nigeria, le Rwanda, le Kenya, la Zambie, le Malawi et le Mozambique, rejoint une liste croissante de nations bénéficiant de cette technologie innovante. Pour Elon Musk, ce n’est qu’une étape supplémentaire vers la réalisation de son rêve de connecter chaque recoin de notre planète. Pour les habitants de ces pays, c’est l’opportunité d’accéder à un monde de possibilités sans précédent, grâce à une connexion internet de haute qualité. Voir ici les pays desservis par starlink.