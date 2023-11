Bénin : La CEDEAO au siège du parti UP-R

Le représentant résident de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a entrepris depuis quelques jours une tournée dans les états-majors des partis politiques du Bénin. Après Les Démocrates, c’est le tour des responsables du parti Union Progressiste le Renouveau d’accueillir la delégation de l’institution sous régionale conduite par Amadou Diongue.

Au siège du parti UP-R ce mercredi 22 novembre 2023, les deux parties ont échangé autour de plusieurs sujets d’ordre politique qui entrent dans le cadre de l’examen du protocole additionnel de la Cedeao relatif à la bonne gouvernance, la démocratie et aux élections. Lequel protocole « participe de la volonté commune d’aller vers les convergences démocratique et constitution pour le bien-être de nos peuples et de nos pays », s’est justifié Amadou Diongue, le représentant résident de la Cedeao. Selon lui, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un instrument qualitatif de la Cedeao, organe dont il est le répondant direct au Bénin.

Publicité

Cette tournée intervient à moins de trois ans des élections générales de 2026 pour lesquelles les partis politiques se préparent activement. Le représentant résident a saisi cette occasion pour rappeler le rôle des partis politiques dans la gestion d’un pays. « C’est pour cela qu’en perspective des élections générales de 2026, sur la base de toutes les réformes politiques opérées au Bénin, nous pensons qu’il y a lieu aujourd’hui, de rencontrer les acteurs politiques et de recueillir leurs sentiments sur tout ce qui a été fait jusqu’à présent et comment ils se perçoivent vers l’année 2026 », a-t-il indiqué.

Le président du parti Union Progressiste le Renouveau a salué cette démarche de la Cedeao qui s’intéresse davantage à l’animation de la vie politique au Bénin. « La CEDEAO s’intéresse vertement à la vitalité de l’animation politique au sein de l’Etat. Elle démontre qu’elle est une communauté dédiée à la qualité de vie des citoyens au sein des Etats », s’est réjoui Joseph Djogbenou qui a rassuré son hôte que l’UP-R, comme les autres partis, affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales. « Les partis politiques issus de la réforme politique de 2018, qui se retrouvent à l’Assemblée nationale, et notamment l’Union progressiste Le Renouveau, se préparent pour ces échéances, en vue de permettre à la population de confier son destin à des partis politiques dont elle espère qu’ils ont suffisamment appris de cette expérience et suffisamment compris la réforme du système partisan, pour répondre à ses besoins vitaux. Et cela, avec beaucoup de patience, de persévérance, avec des ressources humaines fortes dont nous disposons, avec le dialogue continu, et au plan politique avec les citoyens et militants », a rassuré l’ancien ministre de la justice.