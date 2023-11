Bénin : Le ministre Bakari défend un budget de 16 milliards pour une diplomatie en 4 D

Un peu plus de 16 milliards de FCFA, c’est le budget que le ministre des affaires étrangères a sollicité pour le compte de l’année 2024. Ce mercredi 22 novembre 2023, Olushegun Adjabdi Bakari était à l’Assemblée nationale pour défendre ledit budget. En face des députés membres de la commission budgétaire, le ministre Bakari a présenté les grandes orientations du budget axé sur une diplomatie 4 D (Disponibilité-Diaspora-Digital-Développement). La diplomatie 4D consiste à rendre disponible le réseau diplomatique, accorder plus d’attention à la diaspora béninoise, digitaliser l’administration diplomatique et mettre en œuvre la feuille de route fixée par le président Patrice Talon.

Le budget exercice 2024 du ministère des affaires étrangères se décline en trois grands projets. Il s’agit d’abord du projet e-diaspora qui consiste à rapprocher davantage les béninois de la diaspora de l’administration publique. C’est donc pour faciliter la tâche à ces béninois qui éprouvent d’énormes difficultés à se faire établir leurs pièces d’état civil ou autres documents administratifs suite à la réorganisation de la carte diplomatique béninoise. « L’objectif pour nous est de faire en sorte que les béninois, où qu’ils soient sur terre, puissent avoir accès aux services de base et que nous puissions les accompagner dans les demandes consulaires et les documents officiels », a indiqué le ministre des affaires étrangères.

Publicité

En dehors du projet e-diaspora, le chef de la diplomatie béninoise ambitionne de moderniser et digitaliser l’administration diplomatique en 2024. C’est un projet qui vise à poursuivre les réformes déjà entreprises dans ce secteur afin de numériser les archives diplomatiques au niveau du ministère et des postes diplomatiques du Bénin à l’étranger. La rénovation des missions diplomatiques à l’étranger est le troisième projet que le ministre Bakari et ses collaborateurs comptent mettre en œuvre en 2024. A ce niveau, il est envisagé « la réfection et la réhabilitation de nos différentes missions diplomatiques car elles représentent le Bénin et projettent l’image du Bénin », annonce Olushegun Adjabdi Bakari.

Le ministre n’a pas manqué d’évoquer les trois programmes que comportent le budget qu’il a sollicité pour son département. Il s’agit du « pilotage et soutien au service du ministère », « diplomatie et relations extérieures » et « attractivité et rayonnement du Bénin à l’extérieur ». Ce budget qui se veut ambitieux a connu une légère régression de 4,6% par rapport au budget de 2023. A en croire le ministre Bakari, cette régression est due à la baisse des dépenses du personnel ainsi que des dépenses en biens et services de son département. Ce passage devant la commission budgétaire est un premier baptême de feu réussi pour le chef de la diplomatie béninoise, nommé le 6 juin 2023 par le président Patrice Talon.