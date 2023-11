Bénin : L’ex-DG du FNDA bientôt jugé à la CRIET

L’affaire de l’ancien Directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA), Valère Houssou, sera très prochainement abordée par les autorités compétentes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Selon la presse locale, le mis en cause est confronté à une mise en accusation et devra faire face à un jugement lors de la prochaine session criminelle de l’institution judiciaire béninoise. Cette décision fait suite à la mise en accusation de Valère Houssou et de ses co-accusés, qui a eu lieu la semaine dernière, selon des informations provenant de Bip Radio.

Les irrégularités financières alléguées mises en lumière

Valère Houssou et plusieurs de ses anciens collaborateurs font l’objet d’accusations relatives à des abus de fonction et à des actes de corruption active en lien avec des marchés publics. Les irrégularités financières alléguées ont été mises en lumière à la suite d’une enquête dont les résultats ont été présentés en Conseil des ministres par le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Il est important de noter que cette affaire remonte à octobre 2022, date à laquelle Valère Houssou a été interpellé, placé en garde à vue, puis soumis à un mandat de dépôt. Par la suite, il a été démis de ses fonctions de Directeur général du FNDA et a été remplacé par un nouveau titulaire du poste. Notons que cette décision intervient plus d’un an après que la CRIET a renvoyé l’affaire en instruction. Le ministère public avait demandé aux juges qui s’occupent du dossier de se déclarer incompétents et de renvoyer l’affaire en instruction car les faits sont de nature criminelle.

Ce qui avait été fait. L’ex-Dg du Fonds National de développement agricole et ses coaccusés étaient donc retournés en prison. Interrogé il y a quelques semaines par la presse, sur le limogeage de Valère Houssou, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, avait parlé de rupture de la relation de confiance entre le gouvernement et ce dernier.