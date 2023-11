Bénin : Reckya Madougou se rappelle Hambak et tire une leçon

L’ancienne ministre béninoise de la justice, Reckya Madougou, se souvient de l’ex-premier ministre ivoirien feu Hamed Bakayoko, alias Hambak. Sur sa page Facebook, où elle partage ses messages avec ses followers, l’ex-rivale de Patrice Talon à la dernière élection présidentielle a montré qu’elle considère l’homme politique comme un « géant de son pays ». L’homme très apprécié par le bas peuple en Côte d’Ivoire, s’en est allé le 07 mars 2021, des suites d’une courte maladie. L’ex-ministre a souligné avoir rencontré Hamed Bakayoko en janvier 2021, à l’issue d’une campagne électorale.

Plus de bénédictions que de malheurs

Près d’une semaine après son arrestation, le politique ivoirien passait de vie à trépas. Une situation qu’elle a qualifiée de : « Deux différentes infortunes : lui n’est hélas plus de ce monde, et moi, privée de liberté mais vivante ». Après avoir salué la veuve d’Hamed Bakayoko, Yolande Tanoh Bakayoko, Reckya Madougou a relevé une leçon de la vie. D’après elle, en dépit des multiples revers que nous inflige la vie, on se rend compte que nous recevons plus de bénédictions que de malheurs.

Publicité

« Certes, elle n’est pas exempte de difficultés ni d’épreuves. Mais lorsque vous établissez le bilan de tout ce qui va de travers dans votre vie et tout ce qui se déroule bien, vous vous rendez compte que la balance est excédentaire en bénédictions » a-t-elle écrit. Appuyant ses dires sur la loi de la relativité, l’ex-ministre chargée de la Microfinance a estimé que les échecs de la vie apparaissent comme des « fenêtres d’opportunités ». À l’en croire, les épreuves doivent nous permettre d’aller à la recherche des solutions que nous n’aurions pas pu analyser depuis notre zone de confort.

Rappelons que le Reckya Madougou intervient après la contestation de la légalité de sa détention par plusieurs citoyens. Selon les informations de la presse béninoise, le secrétariat de la Cour constitutionnelle du Bénin avait reçu plusieurs recours émanant de citoyens dans ce dossier. Le mardi 7 novembre 2023, la Cour constitutionnelle avait enregistré plusieurs recours contestant la légalité de la détention de l’ancienne ministre Reckya Madougou. Les plaignants s’étaient référés à la position du groupe de travail des Nations unies qui avait qualifié cette détention d’arbitraire.