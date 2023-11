Bénin : selon Mitokpè, Boni Yayi ne veut pas diviser

Boni Yayi, président du parti, Les Démocrates (LD), a lancé un appel aux autres partis de l’opposition béninoise. Lors d’une interview accordée au média Crystal News, le secrétaire à la commission du parti, Guy Mitopkè, a apporté des clarifications sur ce sujet. Tout en faisant remarquer que l’initiative, prise par l’ex-président de la République, de rencontrer les partis, remonte à après le premier congrès ordinaire du parti, il a déclaré que le parti Les Démocrates s’inscrit dans une dynamique de rassemblement.

« Nous ne rentrerons dans aucune compromission »

Au cours de l’interview, l’ex-parlementaire a indiqué que les Démocrates sont désormais dans une dynamique de rassemblement. « Nous avons inscrit le parti dans une dynamique de vraiment essayer de rassembler toute l’opposition parce que pour nous je l’avais dit quelque part d’autre nous ne sommes pas dans une dynamique de division. Nous sommes véritablement dans une dynamique de rassemblement. Mais à ceci, j’ai toujours ajouté que nous n’allons pas nous laisser distrait et nous ne rentrerons dans aucune compromission » a-t-il déclaré. Selon Guy Mitopkè, il s’agit d’une ligne que le parti compte maintenir dans l’avenir pour 2026 et plus.

Pour lui, ce qui motive la démarche du président, c’est notamment la lutte contre la déconstruction « des acquis démocratiques ». « Vous savez, quand on a pour président de parti un ancien président de la République, on peut comprendre l’importance de toutes les filles et de tous les fils du pays on peut comprendre l’importance que l’on donne à l’expression intérêts supérieurs de la nation » a-t-il estimé, tout en mettant l’accent sur le fait que ce sont tous les partis se réclamant de l’opposition qui ont été touchés.

D’après Guy Mitopkè, le parti LD a essayé de toucher tous les partis d’opposition. Il a rappelé que le parti Les Démocrates dirige l’opposition au Bénin, même si le parti au pouvoir fait « montre de mauvaise foi » concernant la sortie d’un décret qui fait de Boni Yayi le chef de file de l’opposition dans le pays. Cela, à l’en croire, n’a pas empêché son parti d’aller vers les autres, en vue d’un rassemblement et d’une opposition plus forte.