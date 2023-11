Bénin : Talon a reçu l’ancien président Nicéphore Soglo à son domicile

Le président Patrice Talon poursuit les concertations avec la classe politique. Après Les Démocrates le lundi, le Chef de l’Etat a reçu ce mardi 28 novembre 2023 l’ancien président Nicéphore Soglo à son domicile. Même si rien n’a officiellement filtré de cette visite, on peut croire que cette rencontre est en droite ligne des concertations que le président Talon a engagées avec la classe politique.

L’entretien qu’il a eu avec les responsables du parti LD et les sujets abordés sont assez évocateurs. Selon nos recoupements d’informations, l’actuel président du Bénin Patrice Talon et l’ancien maire de Cotonou auraient évoqué notamment les questions relatives à l’unité nationale et à l’instauration d’un climat politique apaisé et de dialogue. C’est sans doute la situation sociopolitique nationale actuelle du Bénin qui explique cette démarche du Chef de l’Etat.

Publicité

Les présidents Talon et Soglo n’occulteraient donc pas cette question. Et comme le hasard n’a jamais existé, cette rencontre entre les deux hommes est intervenue à la veille de l’anniversaire du président Nicéphore Soglo. L’ancien président-maire fête ses 92 ans ce jour. Un moment spécial où il porte dans son cœur les pauvres, les affligés et tous les béninois dans un contexte socio-politique préoccupant. Patrice Talon a donc profité de cette visite pour souhaiter un joyeux anniversaire au président Soglo et le féliciter, révèle un média de la place.

Rencontre avec l’UP-R et le BR

Selon certaines indiscrétions, le Président Patrice Talon va rencontrer dans les tout prochains jours les responsables des partis qui soutiennent ses actions en l’occurrence ceux de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et du Bloc Républicain (BR) pour débattre des mêmes questions. Pour rappel, l’audit de la liste électorale, la situation des prisonniers et des exilés dits politiques ont été entre autres les sujets abordés au cours de l’audience que le Chef de l’Etat a accordée aux responsables du parti LD ce lundi au Palais de la Marina.