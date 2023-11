Bénin : Talon reçoit Boni Yayi (une délégation Des Démocrates) lundi prochain

Sauf changement de dernière minute, le président Patrice Talon reçoit dans l’après-midi du lundi 27 novembre 2023 une délégation du parti Les Démocrates au Palais de la Marina. Selon les informations rapportées par Bip Radio, la délégation sera entre autres composée du président du parti Thomas Boni Yayi, du premier vice-président Eric Houndété en plus de 2 ou 3 autres membres du bureau politique de LD. Le face-à-face Talon-LD est maintenu dans l’agenda de la Marina ce samedi, renseigne Bip Radio.

Cette rencontre initiée par le Chef de l’Etat lui-même « fait suite aux critiques du parti Les Démocrates contre le système électoral et la liste électorale », renseigne Bip Radio. La requête que l’ancien président du Bénin Boni Yayi a adressée à la communauté internationale mettant en cause le système électoral mis en place est assez édifiante. Dans sa requête, le président du parti LD demande à la communauté internationale de diligenter une mission au Bénin afin de s’enquérir du cadre institutionnel mis en place dans le cadre des élections générales qui interviendront en 2026. Il sera suivi par d’autres responsables du parti qui ont vertement critiqué le système électoral et l’actuelle liste électorale.

Publicité

Cette audience sera sans doute l’occasion pour le Chef de l’Etat de démontrer une fois encore sa bonne foi pour l’organisation à bonne date et sans heurts des élections générales de 2026. Le Président Patrice Talon ne manquera pas de dissiper les craintes légitimes des responsables du parti relatives à l’indépendance des institutions impliquées dans l’organisation des élections au Bénin et à la fiabilité de la liste électorale.

En marge de cette rencontre, le parti Les Démocrates de son côté n’hésitera certainement pas à aborder avec le président Patrice Talon d’autres sujets brûlants de l’actualité dont la libération de Joël Aivo, Reckya Madougou et autres détenus politiques ainsi que le retour des exilés politiques. La loi d’amnistie proposée par les députés de l’opposition pourrait être brandie à cet effet. La prise de décret portant nomination du chef de file de l’opposition et les nouvelles mesures gouvernementales relatives à la campagne de commercialisation 2023-2024 du soja grain ne seront sans doute pas non plus occultées.

L’ancien locataire de la Marina et désormais président du parti Les Démocrates sera reçu une fois encore par le président Patrice Talon. Il faut rappeler que leur dernière rencontre remonte à juin 2022 où les deux hommes avaient échangé autour de l’état du pays et des sujets préoccupants au niveau national, régional, continental et international.