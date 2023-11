Bénin : Un festival international de randonnées annoncé

L’édition 2023 de la fête identitaire de Ouidah Glexwe-xwe sera marquée par une nouvelle initiative sportive dénommée : Festival International de Randonnées et Disciplines Intégrantes du Bénin (Firdib). L’annonce de cet événement a été faite lors d’une conférence de presse dans l’après-midi de ce jeudi 23 novembre à Golden Tulip par les dirigeants de la société de coaching sportif Ecomsport7 (ES7).

Du 02 au 10 décembre 2023, la toute première édition du Festival International de Randonnées et Disciplines Intégrantes du Bénin (Firdib) aura lieu. Il s’agit d’une initiative portée par la société Ecomsport7 (ES7) en collaboration avec l’Union Générale pour le Développement de la Commune de Ouidah (Ugdo), les Fédérations Béninoises de Sport pour Tous, d’athlétisme, d’handisport, de rollers et des motards. Selon les explications qui ont été fournies par le directeur du projet, Cossi Olympe Houndjè, le thème qui a été choisi pour cette première édition du Firdib est « Randonnée, culture et écotourisme ».

Pour lui, l’objectif global du festival est de « contribuer au développement inclusif et durable du Bénin par la promotion de la randonnée comme outil efficace de valorisation de la culture, des attraits touristiques et écologiques ». Il estime ainsi que l’atteinte de cet objectif passera par la professionnalisation de l’activité de randonnée sous toute ses formes. Au cours de ce Festival International de Randonnées et Disciplines Intégrantes du Bénin (Firdib), il s’agira donc de valoriser la culture, les attraits touristiques et écologiques du Bénin. On retient également que l’initiative aura le mérite de « créer un cadre de rencontre de partages d’expériences et de solidarité entre les communautés à la base ».

Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, les organisateurs de ce festival ont décliné les grandes lignes autour desquelles tournera l’événement. Ainsi, trois dates sont à garder dans le cadre de cette activité. Le Festival sera inauguré le samedi 2 décembre par « une randonnée pédestre qui démarrera de la Porte de Non-Retour pour la bouche du Roy avec pour objectif la promotion des attitudes écocitoyennes. La seconde partie de la journée sera consacrée à une randonnée nautique sur la rivière Djêgba en barques motorisées. La deuxième date importante est le lendemain dimanche 3 décembre avec la « Rando Silencieuse mémorielle du Circuit de l’esclave à Ouidah ». La troisième et dernière date sera le samedi 9 décembre. La randonnée partira de Togbin à Cotonou pour la Porte de Non-retour à Ouidah.