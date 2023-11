Bénin : Un homme condamné à 15 ans de prison pour escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a prononcé, hier jeudi 16 novembre 2023, une peine de 15 ans d’emprisonnement ferme à l’encontre d’un homme reconnu coupable d’escroquerie en bande organisée. La CRIET l’a jugé coupable d’avoir escroqué plusieurs millions de francs CFA à deux victimes par le biais d’artifices. Le montant total escroqué aurait dépassé les dix millions de francs CFA. Le condamné, un homme âgé de la quarantaine, était en détention depuis le 9 août 2023.

11 millions pour la première victime

En plus de la peine de prison ferme, la juridiction spéciale a imposé au mis en cause une amende d’un million de francs CFA. Cela, tout en lui ordonnant de verser des dommages et intérêts aux deux victimes. La somme totale des dommages et intérêts s’élève à 13 millions de francs CFA, dont 11 millions pour la première victime et 2 millions pour la deuxième. Notons que cette affaire intervient plus d’une semaine après le jugement d’un homme, par la CRIET, pour avoir fait chanter la sœur d’un ministre.

Selon les informations de la presse, il aurait fait du chantage à cette dernière en utilisant une vidéo intime qu’il avait en sa possession. Le prévenu aurait fait pression sur la jeune femme pour qu’elle envoie rapidement les fonds qu’il exigeait sur un numéro de téléphone. La victime avait, néanmoins, contacté l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), qui a suivi la piste du numéro de téléphone.

Pour ces faits d’« escroquerie via internet » Le présumé cybercriminel a été arrêté et poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public a requis une peine de sept ans de prison ferme contre le prévenu et a demandé à la Cour de réserver les intérêts de la partie civile. Le prévenu s’était défendu seul devant les juges en niant les faits qui lui sont reprochés.