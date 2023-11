Bénin : une femme tuée par une balle perdue, ce qu’on sait

Share on Telegram

Un drame eu lieu à Sèmè-Podji. Une femme a tragiquement perdu la vie le dimanche 12 novembre 2023 à la suite d’une balle perdue tirée lors de l’interpellation par des douaniers d’un véhicule suspecté de transporter des produits interdits, selon diverses sources. L’incident mortel s’est produit, à Ekpè, lors d’une opération menée par les agents du service régional de lutte contre la fraude Atlantique-Littoral, qui avaient mis en place un dispositif sur l’axe reliant Cotonou à Sèmè.

La victime se trouvait devant son portail

Cela, en vue d’arrêter un véhicule supposément impliqué dans la contrebande de produits prohibés. Cependant, l’opération a pris une tournure tragique. Selon Peace Fm, la situation a dégénéré lorsque le véhicule, servant d’éclaireur pour le transport des produits illicites, a essayé de bloquer la route aux douaniers à la vue de leur dispositif. Au cours de cet affrontement, un coup de feu a été tiré, provoquant la mort d’une femme, qui se trouvait devant son portail.

La balle mortelle aurait été tirée depuis le véhicule suspect. Ses occupants ont pris la fuite en abandonnant le véhicule et son contenu sur place. Suite à cet incident, les habitants de la région ont bloqué la route en signe de protestation et de colère. La police républicaine est intervenue pour rétablir la circulation et rétablir le calme. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités, notamment pour identifier l’auteur du tir fatal.