Bénin : une mère et son bébé meurent dans un accident à Kandi

Une collision tragique entre un bus de transport en commun et un véhicule a eu lieu à Kandi. L’accident de circulation, qui a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 16 novembre 2023, plus précisément dans la localité de Kassakou, a entraîné la perte de deux vies humaines. Il s’agit d’une mère et de son bébé. L’accident mortel a eu lieu lorsqu’un bus de transport en commun est entré en collision avec un véhicule. La tragédie s’est déroulée près du CEG de Kassakou. Selon les témoins oculaires, le bus impliqué dans l’accident revenait du Niger avec des passagers à bord. Outre la mère et le bébé décédés, plusieurs autres personnes ont été blessées dans l’accident.

4 morts et 10 blessés dans un autre accident

Notons que ce drame intervient plus d’un mois après un autre accident, toujours à Kandi. Cet accident avait causé la mort de quatre personnes et fait 10 blessés. L’accident avait eu lieu exactement dans l’arrondissement de Sori. Les victimes de ce drame étaient à bord d’un bus qui transportait une cinquantaine de passagers. Les personnes blessées avaient été conduites d’urgence à l’hôpital pour une prise en charge médicale. Pour rappel, deux personnes avaient perdu la vie dans un accident de circulation le mardi 19 juillet 2022, toujours de la commune de Kandi.

Publicité

D’après les informations rapportées par Frissons Radio, cet accident était causé par un véhicule qui a fait un tonneau. Un blessé grave, un élève âgé de 17 ans, avait été transporté d’urgence à l’hôpital. Outre les tonnes de coton parties en fumée dans la nuit du lundi 31 janvier 2022 dans la commune de Kandi, deux morts avaient été enregistrés. Ce bilan fait suite à un accident de circulation survenu sur la route inter-état N°2 à la hauteur de l’aérodrome.