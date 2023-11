Bénin : Voici le budget de l’Etat exercice 2024 pour le ministère de la décentralisation

Share on Telegram

Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Raphaël Akotègnon était dans la matinée du lundi 20 novembre 2023 devant la représentation parlementaire spécialement face aux membres de la commission des finances dans le but de présenter son projet de budget de finance de l’Etat au titre de l’année 2024 qui est de plus de 51 milliards de Fcfa.

« En effet, plusieurs annonces probantes sont faites mais les accords de financement n’ont pas encore été signés, même si les négociations sont déjà bouclées par endroit, notamment avec la coopération allemande pour 15 millions d’euros non intégrés au présent projet de budget. Cependant, un effort considérable est fait en ce qui concerne le FADeC ressources intérieures… », peut-on retenir du document présenté par le ministre à la représentation nationale.

Ce projet de budget de finance exercice 2024, prévoit un montant global de cinquante-un milliards trois cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-un (51 397 484 761) Fcfa. Une somme qui est en baisse de 24,63%, comparativement à celle de l’année 2023. Une baisse qui s’explique par la réduction de 67,04 des ressources intérieures du PIP due à la suspension des travaux de réhabilitation du bâtiment central du ministère et des anciennes préfectures.

« Pour ce qui est des ressources extérieures, elles vont évoluer au cours de l’année 2024, dès la conclusion formelle des accords de financement… » a affirmé le ministre avant de terminer. Rappelons que dans les 51 397 484 761 Fcfa, 31 003 738 076 Fcfa sont destinées aux dépenses ordinaires et celles en capitale, estimées à un montant de 20 393 746 685 Fcfa.