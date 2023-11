Boxe: Francis Ngannou sera-t-il bientôt de retour sur un ring?

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on X

Share on Facebook

Le monde de la boxe est en ébullition suite à la récente défaite controversée de Francis Ngannou contre Tyson Fury. Ce combat très attendu, qui s’est déroulé à Riyad, a suscité des réactions de figures emblématiques telles que LeBron James, Gary Lineker, et Cédric Doumbé. Le résultat a particulièrement déçu Ngannou, qui a critiqué le jugement des arbitres. De son côté, Tyson Fury a reconnu la difficulté du combat, tout en se réjouissant de sa victoire.

En dépit de cette défaite, Ngannou reste un nom puissant dans l’univers de la boxe et des arts martiaux mixtes (MMA). Son récent passage dans le programme « MMA Hour » a révélé ses ambitions de continuer à combattre dans les deux disciplines. Les rumeurs suggèrent un potentiel retour sur le ring contre Derek Chisora, un adversaire populaire malgré ses récentes défaites. Ce combat, s’il se concrétise, pourrait marquer une étape significative dans la carrière de Ngannou.

Publicité

Un vieil intérêt pour la boxe

L’intérêt de Ngannou pour la boxe n’est pas nouveau. Il a toujours envisagé cette discipline comme une partie intégrante de son parcours sportif, et son entrée dans le PFL en témoigne. La possibilité d’un combat contre Deontay Wilder en MMA est également évoquée, ce qui pourrait offrir un spectacle passionnant pour les fans.

Le retour de Ngannou sur un ring de boxe pourrait être influencé par des offres en provenance d’Arabie Saoudite. Ces propositions financièrement attrayantes pourraient déterminer le choix de sa prochaine étape. Cela dit, la décision finale de Ngannou reste incertaine, laissant ses fans dans l’expectative.

La perspective d’un combat entre Ngannou et Chisora est particulièrement intéressante. Chisora, malgré ses défaites, reste un boxeur de renom, réputé pour son style agressif et son expérience. Un tel affrontement pourrait non seulement redorer le blason de Ngannou mais aussi offrir un spectacle de qualité aux amateurs de boxe.

Publicité

Bien que la récente défaite de Ngannou contre Fury ait été un coup dur, elle n’a pas diminué son aura ni son ambition. Le Camerounais reste une figure majeure dans le monde des combats, et son retour sur un ring, que ce soit en boxe ou en MMA, est très attendu. Les spéculations vont bon train, mais une chose est sûre : Ngannou n’a pas dit son dernier mot.